ДТЭК занял первое место в рейтинге компаний с крупнейшим репутационным капиталом

Об этом свидетельствует рейтинг издания delo.ua.

Редакции издания «ТОП-100. Рейтинги крупнейших и бизнес-портала delo.ua вместе с экспертным жюри определили 50 компаний с крупнейшим репутационным капиталом по итогам их деятельности на протяжении 2025 года.

Победителем репутационного рейтинга стала компания ДТЭК. Подавляющее большинство членов жюри оценило ее репутацию в 9 баллов. Самые высокие оценки от жюри победитель получил, прежде всего, за высокий уровень корпоративных коммуникаций с инвесторами и партнерами в энергетической отрасли (т.е. IR), а также за приемлемые репутационные риски и качественный PR», - отметили в рейтинге.

В то же время отмечается, что ДТЭК является лидером украинской энергетики и крупнейшим частным инвестором в отрасли.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вошел в топ рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний.