ДТЭК запускает образовательный курс по энергетике

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«В Украине стартовал набор на обучение в дистанционном колледже «Энергетик» — образовательном проекте, который открывает новые возможности всем, кто стремится начать путь в современной энергетике. Инициатива реализуется в рамках Украинской энергетической инициативы от Глобального договора ООН в Украине в партнерстве Academy DTEK и колледжем OPTIMA», – говорится в нем.

Отмечается, что курс создан, чтобы помочь украинским получить базовые знания об энергетике, понять принципы работы электросетей и определиться, интересно ли им развиваться в этой сфере.

Обучение бесплатно для первых 1000 участников, проходит полностью онлайн и открыто для всех желающих от 18 лет, независимо от места жительства или предыдущего опыта.

В ДТЭК отметили, что запуск дистанционного курса «Энергетик» — это продолжение системной работы по развитию человеческого капитала в поддерживаемой ДТЭК энергетике.

"Участники, которые проявят заинтересованность и желание работать в отрасли, смогут пройти стажировку в украинских энергетических компаниях", - подчеркнули в компании.

Напомним, Академия ДТЭК Рината Ахметова трижды победила на всемирной премии в сфере корпоративного образования.