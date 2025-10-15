- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТЭК запускает образовательный курс по энергетике
Компания ДТЭК запускает дистанционный курс по энергетике, чтобы помочь людям получить базовые знания об отрасли.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«В Украине стартовал набор на обучение в дистанционном колледже «Энергетик» — образовательном проекте, который открывает новые возможности всем, кто стремится начать путь в современной энергетике. Инициатива реализуется в рамках Украинской энергетической инициативы от Глобального договора ООН в Украине в партнерстве Academy DTEK и колледжем OPTIMA», – говорится в нем.
Отмечается, что курс создан, чтобы помочь украинским получить базовые знания об энергетике, понять принципы работы электросетей и определиться, интересно ли им развиваться в этой сфере.
Обучение бесплатно для первых 1000 участников, проходит полностью онлайн и открыто для всех желающих от 18 лет, независимо от места жительства или предыдущего опыта.
В ДТЭК отметили, что запуск дистанционного курса «Энергетик» — это продолжение системной работы по развитию человеческого капитала в поддерживаемой ДТЭК энергетике.
"Участники, которые проявят заинтересованность и желание работать в отрасли, смогут пройти стажировку в украинских энергетических компаниях", - подчеркнули в компании.
Напомним, Академия ДТЭК Рината Ахметова трижды победила на всемирной премии в сфере корпоративного образования.