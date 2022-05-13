Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине контрибуции из-за войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что мировое сообщество должно заставить Россию выплатить Украине контрибуции из-за войны.

Дуда отметил, что в сложное время Украина нуждается в поддержке мирового сообщества, в частности, предоставления статуса кандидатки на вступление в ЕС.

Об этом сообщает Канцелярия польского президента.

Заявление о необходимости выплаты Россией ущерба нанесенного войной Анджей Дуда сказал во время брифинга в Таллинне.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит Россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", — подчеркнул президент Польши.

Он также добавил, что надеется, что Украина получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Надеемся, что такое решение будет принято и что вскоре украинцы смогут наслаждаться чувством открытости на Западе, где их ждут", – сказал он.

Напомним, РФ несет на себе унаследованную ответственность за Катынское преступление. Дуда считает, что Варшава должна инициировать віплату Москвой возмещения.

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