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Два дополнительных блока ХАЭС призваны устранить дефицит электроэнергии в Украине, но оппозиция критикует проект, – NYT

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Два дополнительных блока ХАЭС призваны устранить дефицит электроэнергии в Украине, но оппозиция критикует проект, – NYT

Два дополнительных атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС призваны устранить дефицит мощности в Украине, возникший в результате войны и оккупации крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Верховная Рада на днях приняла законопроект, разрешающий государственной компании "Энергоатом" приобрести два неиспользованных ядерных реактора ВВЭР-1000 в Болгарии. Их планируется установить на уже готовых на 80% и 25% энергоблоках Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС).

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, расширение атомной энергетики является "единственным реалистическим решением" для преодоления энергетического кризиса. По его словам, использование готовых реакторов позволит быстрее ввести их в эксплуатацию по сравнению со строительством новых энергоблоков. Планируемое расширение ХАЭС призвано компенсировать потерю генерирующих мощностей из-за оккупации Запорожской АЭС, а также значительных разрушений тепловой и гидроэнергетики в результате российских атак.

В то же время представители оппозиции выражают сомнения в целесообразности проекта. Они считают, что его реализация займет много лет, а средства Энергоатома можно было бы направить на немедленные меры по восстановлению сети.

Президент Владимир Зеленский, как и МАГАТЭ, поддержали достройку Хмельницкой атомной электростанции, которая должна усилить энергетическую безопасность страны.

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