Два инвестпроекта ДТЭК на €2 млрд определены Кабмином как флагманские в пределах «Экономики будущего»

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Перечень представили международным инвесторам и партнерам на Конференции по вопросу восстановления Украины (URC) в Гданьске, говорится в сообщении компании.

Речь идет о Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт и газовой турбине комбинированного цикла (CCGT) на площадке Бурштынской ТЭС. Суммарный объем инвестиций в два проекта превышает 2 млрд. евро.

Полтавская ВЭС оценивается примерно в 1,2 млрд. евро. Ожидаемый годовой объем генерации — более 2 ТВтч, чего достаточно для поставки электроэнергии около 1 млн домохозяйств. Проект должен выйти на стадию готовности к строительству во второй половине 2026, ввод в эксплуатацию запланирован до 2029 года. По данным ДТЭК, станция станет самой большой континентальной ВЭС в Восточной Европе. Компания ведет переговоры с международными финансовыми институциями и частными инвесторами по финансированию по моделям акционерного капитала, долга и стратегического партнерства.

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Газовая турбина на Бурштынской ТЭС мощностью до 650 МВт потребует около 900 млн. евро инвестиций. Установка будет обеспечивать маневренную генерацию для покрытия пикового спроса и балансировку возобновляемых источников; ожидаемый годовой объем - до 5 ТВтч. Начало коммерческой эксплуатации прогнозируется к 2032 году.

Всего в список флагманских проектов «Экономика будущего» правительство отобрало 18.

Как известно, "Экономика будущего" - это стратегическая рамка развития украинской экономики на ближайшие 10-15 лет, разработанная Правительством Украины совместно с аналитиками Всемирного банка и международными экспертами. Она предполагает построение максимально либеральной экономики, полностью интегрированной в ЕС.

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