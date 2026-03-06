Две новые мастерские: Интерпайп Пинчука вместе с городскими властями модернизируют профессиональное образование

Реклама

В течение года в двух новых мастерских будет учиться до 200 человек. Среди них – учащиеся, поступившие в ПТУ после 9 и 11 классов, а также люди всех возрастов, которые проходят курсы повышения квалификации или получают профессию по ускоренной программе.

Обновление материально-технической базы взяли на себя промышленники. В мастерскую токарей, в частности, закупили современные станки для токарных работ, фрезерование, сверление, заточку, шлифовку. Благодаря этому выпускники ПТУ №2 будут иметь хорошую профессиональную подготовку и понимать перспективы профессии, считают в компании.

«Электромонтеры и токари – квалифицированные рабочие, которых невозможно подготовить через месяц-два. Поэтому качественное профессиональное образование – чрезвычайно важное, и мы как работодатель готовы инвестировать в него так же активно, как инвестируем в собственное производство. Оборудование в мастерских и машиностроительном комплексе Интерпайп – подобные. Потому выпускники этого учебного заведения смогут полноценно работать в наших цехах с первого дня», – отмечает председатель правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.

Включенность бизнеса в обучение молодежи в колледже – мировая практика. При поддержке Министерства образования она постепенно вводится и в Украине.

«Усилить сотрудничество профтеха с бизнесом – это одна из целей системы профессионального образования сегодня. Мы стремимся сделать работодателей активными партнерами по подготовке квалифицированных кадров. Сейчас в Днепре мы видим замечательный пример взаимодействия бизнеса, городских властей и профессионального образования, в котором выиграют все, поскольку работодатель получает квалифицированного рабочего, студент – современные знания и востребованную профессию, а колледж – новые лаборатории и программы, позволяющие готовить квалифицированных специалистов здесь и сейчас», –.

Но работа Интерпайп по развитию экосистемы технического образования в Днепре значительно шире. Начиная с 2019 года, компания модернизирует учебные локации в гимназиях и лицеях, внешколе, колледжах и вузах Днепра, адаптирует учебные программы. Таким образом, формируются простые и понятные обучающие маршруты для молодежи.

"Мы стремимся заинтересовать молодежь еще во время обучения в средних классах, дальше - создаем условия для получения качественного профессионально-технического или высшего образования и, наконец, ждем в наших цехах - в качестве квалифицированных рабочих или инженеров, искусных и мотивированных", - рассказывает директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.

В Днепре уже работает 20 новейших образовательных локаций. Такая колоссальная работа стала возможна только после объединения усилий с городскими властями, которые взяли на себя полный комплекс ремонтных работ всех задействованных помещений.

"Помимо примера эффективного сотрудничества и коллаборации между государством, местным самоуправлением и ответственным бизнесом, эти наши проекты являются примером стратегического мышления. Когда мы это начинали - это была моя идея, что нужно это делать. Чтобы превратить профтехобразование в образование, которое будет нравиться детям и бизнесам. — детям», — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Экосистему технического образования дополняет ряд образовательных проектов и конкурсов в регионе, которые инициирует Интерпайп. Они проходят в партнерстве с учебными заведениями, к работе привлекают преподавателей и учителей. В настоящее время в экосистему вовлечено более 13000 тысяч днепровских детей.