Деньги

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В Украине граждане, имеющие право на несколько видов пенсий, обычно должны выбрать только одну выплату. Однако есть исключения, когда пенсию разрешено совмещать с социальной помощью или получать средства из разных пенсионных систем.

Об этом сообщили в "Судебно-юридической газете".

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Можно ли получать две пенсии одновременно

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если человек одновременно имеет право на пенсию по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, он должен выбрать только один из этих видов выплат.

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Например, если пенсионер после смерти супруга получил право на пенсию в связи с потерей кормильца, получать ее вместе с пенсией по возрасту по общему правилу нельзя. Следует определиться, какой вид пенсионного обеспечения выбрать.

Такое же правило действует для граждан, одновременно имеющих право на пенсию по возрасту и по инвалидности.

Кто может получать две выплаты

В то же время, закон предусматривает исключения для отдельных категорий украинцев.

В частности, люди с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственной социальной помощи.

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Для этого необходимо иметь соответствующий статус, право на пенсию из-за потери кормильца и соответствовать условиям назначения социальной помощи.

В таком случае выплаты разрешено совмещать, поскольку речь идет о разных видах государственного обеспечения.

Когда разрешено получать пенсии из разных систем

Еще одно исключение касается граждан, участвующих в нескольких уровнях пенсионной системы.

Согласно статье 2 Закона №1058-IV украинцы могут одновременно получать пенсионные выплаты с разных уровней пенсионного обеспечения в установленном законом порядке.

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К примеру, человек может получать государственную пенсию по возрасту и дополнительные выплаты из негосударственного пенсионного фонда, если имеет на них право.

Следовательно, запрет на одновременное получение нескольких пенсий касается, прежде всего, выплат по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца в пределах общеобязательного государственного пенсионного страхования. В то же время закон разрешает отдельные сочетания пенсионных выплат с социальной помощью и выплатами других уровней пенсионной системы.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в Украине пенсионеры, продолжающие работать, могут увеличить свои выплаты благодаря дополнительному страховому стажу и заработной плате. Как пояснил пенсионный юрист Любомир Кожухов, Пенсионный фонд ежегодно от 1 апреля производит автоматический перерасчет, если человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или предварительного перерасчета. В то же время пенсионер может самостоятельно обратиться в ПФУ, не дожидаясь апреля, если имеет необходимый стаж.

Кроме того, для отдельных категорий граждан действуют особые правила выплаты пенсий. В частности, люди, которые находятся на полном государственном содержании в специальных учреждениях, обычно получают 25% назначенной пенсии, а остальные средства направляются на их содержание.

Однако если пенсия превышает стоимость содержания, человеку выплачивают соответствующую разницу, но не менее 25% пенсии. Отдельные исключения предусмотрены для пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи на иждивении, детей, потерявших кормильца, и получателей пенсий за особые заслуги перед Украиной.

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