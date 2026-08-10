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Двойной удар по энергетике Одесчины: в ДТЭК объяснили, почему одесситы сидят без света
ДТЭК за сутки удалось восстановить подачу света для 227 тысяч семей, однако из-за ремонтных работ и сетевых ограничений в Одессе и области в течение дня возможны повторные отключения.
Российские войска снова наносят удары по энергетической инфраструктуре Одесской области в разгар жары, поэтому в регионе может не быть света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
В компании объяснили, что новая атака произошла в период сильной жары, когда энергосистема работает с предельной нагрузкой из-за массового использования охлаждающей техники.
«Россия снова ударила по энергетике Одесчины. Именно во время сильной жары, когда потребление электроэнергии резко растет, а сети и так работают с повышенной нагрузкой», — говорится в сообщении.
В результате обстрела без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.
ДТЭК уверяет, что энергетики сразу начали восстановление. Только за прошедшие сутки свет вернули почти всей критической инфтраструктуре и 227 тысячам семей.
«Но часть оборудования еще ремонтируют. А кое-где оно работает по резервным схемам. Поэтому в Одессе и области в течение дня возможны отключения из-за сетевых ограничений», — предупреждает ДТЭК.
Пока идет восстановление, энергетики призывают не перенагружать сеть. В энергокомпании призывают жителей региона сознательно отнестись к потреблению электричества и помочь стабилизировать сеть:
по возможности удержаться от одновременного включения мощных электроприборов;
не включать параллельно кондиционеры, бойлеры, стиральные машины и электроплиты;
распределять использование энергоемкой техники в течение суток.
Напомним, в ночь на 9 августа Одесса оказалась под атакой РФ, в результате чего были повреждены жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.
Днем 9 августа россияне снова били по Одессе ракетами Х-59 и «Бандеролями».
В результате этого удара более 300 тысяч семей без света.
Кроме того, во время этой атаки ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.
Также мы писали, что Россия открыла новый способ опасного террора Одесчины.