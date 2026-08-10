Двойной удар по энергетике Одесчины: в ДТЭК объяснили, почему одесситы сидят без света

Атака в пик потребления: как российские удары по Одесщине совпали с аномальной жарой / © ТСН.ua

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Российские войска снова наносят удары по энергетической инфраструктуре Одесской области в разгар жары, поэтому в регионе может не быть света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В компании объяснили, что новая атака произошла в период сильной жары, когда энергосистема работает с предельной нагрузкой из-за массового использования охлаждающей техники.

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«Россия снова ударила по энергетике Одесчины. Именно во время сильной жары, когда потребление электроэнергии резко растет, а сети и так работают с повышенной нагрузкой», — говорится в сообщении.

В результате обстрела без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей.

ДТЭК уверяет, что энергетики сразу начали восстановление. Только за прошедшие сутки свет вернули почти всей критической инфтраструктуре и 227 тысячам семей.

«Но часть оборудования еще ремонтируют. А кое-где оно работает по резервным схемам. Поэтому в Одессе и области в течение дня возможны отключения из-за сетевых ограничений», — предупреждает ДТЭК.

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Пока идет восстановление, энергетики призывают не перенагружать сеть. В энергокомпании призывают жителей региона сознательно отнестись к потреблению электричества и помочь стабилизировать сеть:

по возможности удержаться от одновременного включения мощных электроприборов;

не включать параллельно кондиционеры, бойлеры, стиральные машины и электроплиты;

распределять использование энергоемкой техники в течение суток.

Напомним, в ночь на 9 августа Одесса оказалась под атакой РФ, в результате чего были повреждены жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.

Днем 9 августа россияне снова били по Одессе ракетами Х-59 и «Бандеролями».

В результате этого удара более 300 тысяч семей без света.

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Кроме того, во время этой атаки ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.

Также мы писали, что Россия открыла новый способ опасного террора Одесчины.

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