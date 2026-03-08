Двойные платежки за коммуналку в марте: кому придется доплатить за январь

Коммунальные платежи за два месяца / © ТСН.ua

В марте часть украинцев может получить счета за коммунальные услуги сразу через два месяца. В платежках могут быть начисления не только за февраль, но и за январь.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, такая ситуация связана с тем, что в отдельных городах, в частности, в Киеве, платежи за январь не были сформированы вовремя. В результате эти начисления могут включить в счета за февраль, которые потребители получат в марте.

Фактически речь идет не о двух отдельных счетах, а об одном документе, в котором могут быть указаны суммы за два месяца. Именно поэтому платеж может выглядеть больше обычного.

Пересчет стоимости коммунальных услуг: что известно

Ранее Кабинет Министров принял постановление о перерасчете стоимости коммунальных услуг в случаях, когда они не предоставлялись или были ненадлежащего качества. В частности, плата не должна начисляться за дни, когда в доме не было отопления, водоснабжения или не производился вывоз мусора. Также перерасчет должен применяться, если перебои возникали из-за аварий или вследствие обстрелов.

В то же время, по словам эксперта, это постановление носит скорее рекомендательный характер, а потому в отдельных случаях начисления могли остаться неурегулированными. Именно поэтому часть сумм решили прибавить к следующим платежкам.

Специалисты советуют внимательно проверять счета за коммунальные услуги. Если суммы вызывают сомнения или кажутся завышенными, потребителям рекомендуют обращаться к поставщикам услуг или управляющим компаниям для уточнения начислений.

Тем временем некоторым украинцам не дадут субсидию в 2026 году.

Напомним, в Украине резко подорожал газ. Цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Стоимость природного газа на внутреннем рынке Украины достигла 27 800 грн. за тысячу кубометров (с НДС).

Также напомним, что за последние двое суток цены на бензин в Украине внезапно взлетели.