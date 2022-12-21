Джаин Прадип Кумар инновации в фармацевтическом секторе Украины

Фармацевтический рынок Украины, сегодня, отличается высокой степенью конкуренции между зарубежными и отечественными производителями, и именно они формируют ситуацию, когда инновации являются одним из инструментов конкурентоспособной стратегии фармацевтических предприятий и организаций.

Фармацевтика, как никакая другая ветвь, чувствительна к защите прав. Именно в этой области больше всего тратится средств на разработки и исследования. И именно в себестоимости продукта (препаратов, диетических добавок и т.д.) очень высока доля затрат на инновации. Поэтому патентную защиту в свое время стали применять для стимулирования инновационных научных разработок.

Сегодня мы хотим познакомить Вас, с активным общественным деятелем, бизнесменом, инвестором, учредителем и владельцем группы компаний АНАНТА МЕДИКЕАР – Джаин Прадипом Кумаром. Ананта Медикеар является одной из ведущих фармацевтических компаний Украины по производству диетических добавок. Компания предлагает широкий спектр высококачественной продукции по наиболее востребованным на рынке направлениям: борьба со стрессом, борьба с нарушениями памяти, снижение веса, мужское здоровье, эндокринные нарушения, повышение иммунитета, улучшение зрения и т.д. Продукция компании – это не только растительные компоненты, клинически доказанная эффективность, оригинальные патентованные технологии и рецептуры, а и современные, удобные лекарственные формы. Благодаря кропотливой работе Джаина Прадипа компания и ее продукция имеет отличную репутацию не только среди специалистов, но и потребителей.

Это напрямую связано с тем, что Джаин Прадип, один из ярких примеров современного, инновационно-ориентированного руководителя, который является автором и владельцем 167 утвержденных свидетельств Украины на торговые марки, 2-х патентов Украины на полезную модель. Также дополнительно на конечных этапах рассмотрения и регистрации в Укрпатенте находится еще 49 заявок на торговые марки и 4 заявки на получение патентов Украины на изобретение. Прадип уделяет большое внимание вопросу патентной защиты на собственные инновационные изобретения, что позволяет ему защищать права на первичную разработку, ее усовершенствование, уникальные способы изготовления, применения, и как следствие создавать условия для развития инноваций в своей компании.

В своей работе Джаин Прадип четко руководствуется принципом: создаем и защищаем инновационные продукты для бесконечной заботы о Вашем здоровье! Ведь, по его убеждению, именно пациенты должны как можно быстрее получать доступ к инновационным разработкам, которые активно внедряются в медицинскую практику. Это и есть залог будущей высокоэффективной, персонифицированной, доказательной медицины.

Талантливый бизнесмен и руководитель, общественный деятель, меценат, инвестор, апологет фармацевтической отрасли Украины, который с нуля создал социально ответственный бизнес, вот кто такой, Джаин Прадип Кумар.

По мнению Джаин Прадипа, впереди нас ждет окончание войны и главная победа в истории Украины и украинской нации. Гибкость фармацевтического рынка вырастет, ситуация в целом стабилизируется и наступит время экспериментировать, активно внедрять инновации! Синергия от взаимного проникновения фармацевтических инноваций обязательно привлечет огромные инвестиции, обеспечив важные прорывы в научной и деловой среде, а это значит, что вопросы инноваций и их защиты были и будут в приоритете для развития фармацевтической отрасли Украины в целом.