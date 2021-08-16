Е гроши рассказали, как улучшить кредитную историю

Хорошая кредитная история – это одна из главных составляющих, от которой зависит принятие решение в пользу выдачи кредита потенциальному заемщику.

Сегодня КИ выступает неким репутационным фактором для человека, планирующего взять кредит у любой финансовой организации, будь-то банк или МФО. Испорченная кредитная история может поставить крест на возможности получения в будущем даже самых маленьких кредитов. Даже если история погашения ваших займов далека от идеала, можно найти выход из ситуации. Представители сервиса по онлайн микрокредитованию Е гроши рассказали, какими способами можно улучшить кредитную историю.

Первым делом специалисты МФО рассказали, какие данные хранятся в КИ. Архив кредитных историй хранит в себе все открытые займы клиентов финансовых учреждений. Для того, чтобы очистить свою КИ, необходимо успешно закрыть все кредиты. До этого момента все открытые кредиты будут храниться в базе УБКИ (Украинское бюро кредитных историй). Примечательно, что доступ к бюро имеет каждая финансовая организация, занимающаяся выдачей кредитов физическим и юридическим лицам.

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Чем грозит плохая кредитная история

Плохую кредитную историю обязательно необходимо исправлять. На первый взгляд может показаться, что она не так уж и важна, если вы не собираетесь брать новые займы, но на самом деле это не так. Есть ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться при наличии плохой КИ:

Вы не сможете получить новый займ практически нигде.

Могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Вы рискуете потерять собственное имущество путем его конфискации.

Риск попадания в черный список УБКИ, после которого происходит потеря статуса надежного заемщика.

Способы улучшения кредитной истории от Е грошей

Представители сервиса Е гроши поделились с нами 4 способами, с помощью которых можно улучшить КИ:

Занять средства у знакомых и перекрыть долги в финансовых учреждениях. Этот вариант самый выгодный среди остальных, ведь взяв займ у знакомого человека, вы скорее всего будете возвращать деньги без процентов. Оформить услугу пролонгации. Пролонгация позволяет продлить срок действия кредита и избежать просрочки, которая негативно влияет на кредитную историю. Оформить услугу рефинансирования. Рефинансирование - это получение нового кредита для погашения старого. Данную услугу может предоставить как кредитор, у которого вы уже имеете задолженность, так и стороння финансовая организация. Взять кредит в МФО и перекрыть старые задолженности. По словам представителей Е гроши, этот вариант позволяет решить проблемы с задолженностью наиболее эффективно. Современные МФО оформляют кредиты очень быстро, в течение 10-20 минут, а в сервисе Е гроши первый займ и вовсе выдается без процентов. Если вы возьмете и успешно закроете несколько микрозаймов в МФО, вы не только гарантированно получите необходимые средства, но и положите начало положительным изменениям собственной кредитной истории.

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