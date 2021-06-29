ЕБРР прогнозирует частичное восстановление экономики Украины в 2021 году

ЕБРР также прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2022 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,5%. Это лучше прогноза по октябрь прошлого года (3,0%).

Об этом говорится в Отчете о региональные экономические перспективы.

"Основные риски для реализации этого прогноза связываются с медленным темпом реформ и вакцинации", — говорится в сообщении.

Прогноз для Украины несколько хуже, чем прогноз ЕБРР для развивающихся, в которые он инвестирует. В целом ЕБРР ожидает роста в регионе — на 4,2% в 2021 году и 3,9% в 2022 году.

В отчете отмечается, что снижение иностранного спроса в сочетании с воздействием на внутренний спрос неоднократных нокдаунов обусловили падение ВВП на 4% в 2020 года. Улучшенное макрофинансовом управления оказалось очень полезным в кризис и помогло стране сохранить макроэкономическую стабильность.

Ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов заявил: "Хотя в первом квартале 2021 в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с прошлым годом из-за продолжения локдауну, признаки постепенного возвращения к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию ".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Уже в первые четыре месяца этого года фиксируют положительные тренды.

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