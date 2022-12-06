Единые лимиты и отмена дополнительных комиссий – НБУ предлагает изменения из-за проблем с электроэнергией

Национальный банк Украины обратился к банкам с предложением установить единые расширенные лимиты и отменить дополнительные комиссии на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах из-за проблем в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ предлагает ввести "банкоматный национальный роуминг", предусматривающий установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карточек других банков в банкоматах.

Это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам. Крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе, говорят в НБУ.

"В то же время, ввиду повышенного уровня опасности относительно функционирования банковской системы из-за ограничения поставок электроэнергии в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, повышены отдельные требования к банкам, которые, в частности, касаются: определение в каждом регионе четкого перечня дежурных отделений (не менее 35% отделений), информирование клиентов о режиме работы банков и их обособленных подразделений с указанием перечня дежурных отделений, адресов их местонахождение, контактных номеров телефонов и графика работы дежурных отделений и т.д.", — говорится в сообщении.

В Нацбанке напоминают, что регулятор продолжает принимать меры по обеспечению непрерывности работы банковской системы в условиях военного положения. Вместе с банками реализуется проект Power Banking – периметр, построенный на базе очередных банковских отделений, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Как НБУ готовится к работе во время возможного блэкаута

В Украине определен перечень 760 дежурных отделений банков, предоставляющих финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия света.

НБУ также планирует создать сеть из около 1000 отделений с резервными источниками электроэнергии.

Кроме того, Нацбанк ведет переговоры с сетями АЗС, чтобы в их кассах тоже можно было снять наличные деньги.

"Ощадбанк" отменил комиссии за снятие наличных в банкоматах с карт всех банков.

Крупные банки Украины приняли решение об увеличении лимита снятия наличных с банкоматов. Так, в "ПриватБанке" эта сумма составляет 20 тысяч гривен; а в "Ощадбанке" – 50 тысяч гривен.

В ходе последнего заседания Ставки Главнокомандующего руководство страны обсуждало защиту банковской системы в случае атак со стороны России.

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