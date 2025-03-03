Эффект латте: как мелкие покупки незаметно опустошают кошелек и что с этим делать

Незначительные ежедневные затраты с течением времени превращаются в значительные суммы. Украинцы ежемесячно тратят тысячи гривен на кофе, такси и перекусы, даже не замечая этого.

Как узнать "пожирателей" личного бюджета и начать экономить — читайте в материале.

Что такое "эффект латте" и почему он важен

"Эффект латте" – это финансовый прием, который популяризировал американский финансист и предприниматель Дэвид Бах. Его суть состоит в том, что незначительные суммы, потраченные на ежедневные необязательные вещи, в перспективе становятся существенными потерями. Финансист обратил внимание на то, что чашечка кофе ежедневно постепенно "съедает" сбережения среднестатистического американца. Отказ от кафе в пользу домашнего кофе может сохранить деньги для дальнейших важных инвестиций.

Эта концепция может работать в украинских реалиях. Ежедневные незаметные расходы на кофе в кафе, перекусы в кафе, такси и импульсивные покупки могут забрать около 50 тысяч гривен в год.

Самые распространенные "пожиратели" бюджета украинцев

Чашка эспрессо в Украине в среднем стоит 36 грн по состоянию на февраль 2025 года, по данным Оpendatabot. В зависимости от заведения и вида напитка, цена колеблется и до 120 грн.

Если среднестатистический украинец покупает кофе пять раз в неделю, это обойдется ему от 700 до 2400 грн в месяц. Годовые расходы могут достигать 12000-28800 грн – суммы, достаточной для приобретения домашней кофемашины, которая послужит несколько лет.

Легкие перекусы или фастфуд будут стоить от 70 до 200 грн за один прием пищи. За пять рабочих дней в неделю это составляет 1400–4000 грн ежемесячно. За год сумма будет больше 16 тысяч гривен. На эти сэкономленные средства можно приобрести кухонные электроприборы, которые пригодятся для приготовления перекусов дома.

Такси вместо общественного транспорта "съедает" львиную долю бюджета. С середины 2024 года цены на поездку выросли на 10-25% в зависимости от города. В крупных городах за стандартную поездку по эконом-классу платят 150-200 грн. Выбирая такси три раза в неделю вместо общественного транспорта (преимущественно 8-25 грн за билет), вы дополнительно тратите 1800-2400 гривен ежемесячно.

Незапланированные покупки – скрытые расходы

84% всех покупателей совершают импульсивные покупки, не имея предварительного плана и подвергаясь немедленному желанию приобрести товар. Покупатель совершает в среднем три незапланированных покупки с каждых 10 посещений магазина, об этом свидетельствует статистика исследования американской консалтинговой компании Invesp.

Это относится и к украинским реалиям. Особенно во время войны количество таких покупок растет из-за хронического стресса. Психоаналитик Елена Боровик объясняет, что страх перед неопределенным настоящим и будущим влияет на стремление к потреблению, потому что покупки дают иллюзию контроля. Акции "1+1", "2+1" или скидка 50% часто побуждают покупать то, что не было в планах. Для среднестатистической украинской семьи это может составлять около 2000 грн или даже больше ежемесячно.

Практические способы рационализации затрат без ухудшения качества жизни

Действенным методом является отслеживание затрат.

"Сначала полезно один-два месяца записывать все расходы от руки, чтобы лучше разобраться, куда идут деньги. Затем следует перейти на мобильные приложения, которые автоматически категоризируют расходы. Важно регулярно, раз в неделю или два, тратить 15-30 минут на анализ своих финансов. Недостаточно просто установить приложение – нужно систематически просматривать и анализировать свои расходы.

После анализа расходов можно вводить план покупок и бюджета в неделю, который будет рациональным и оптимальным для вашей семьи.

Также существует метод откладывания решений о незапланированной покупке, особенно если она стоит дороже 500 грн.

"Для борьбы с импульсивными покупками эффективна стратегия избегания и поиск альтернативных источников дофамина. Также помогает усложнение процесса покупки – например, отложить приобретение на несколько дней или пообещать себе вернуться за вещью позже. Так желание купить часто уменьшается, поскольку это уже не обеспечивает быстрого удовлетворения", – отмечает Елена Боровик.

Что касается поиска альтернатив ежедневным расходам, нужно понимать, что это не о жесткой экономии, а о рационализации бюджета. Эксперты подчеркивают, что вместо того, чтобы окончательно отказаться от кофе в кафе, можно оптимизировать его потребление – готовить напиток дома и купить термокружку.

Уменьшение необязательных расходов не панацея, ведь нужно параллельно искать возможности для увеличения дохода. Такой подход позволит сохранить удовольствие от жизни, одновременно улучшая финансовое положение.

Автор: Анна Шимко

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