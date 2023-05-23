ЕК выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро: на что пойдут средства

Выплаты ЕС в рамках макрофинансовой помощи в этом году достигнут уже 7,5 млрд евро.

Европейская комиссия 23 мая выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

"Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры", — отметил он.

Таким образом, выплаты Евросоюза в рамках макрофинансовой помощи в этом году достигнут уже 7,5 млрд евро.

Напомним, с 1 июля могут отменить льготы для предпринимателей.

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