ЕК выплатила Украине первый транш из крупного пакета поддержки на 50 млрд евро: сколько получил Киев

По словам Борреля, пакет финансовой помощи ЕС направлен на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины.

Европейская комиссия (ЕК) направила Украине первый транш финансовой помощи из крупного пакета поддержки на сумму 50 млрд. евро. Размер первого транша составил 4,5 млрд. евро.

Об этом на брифинге в Брюсселе в среду, 20 марта, по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

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"Сегодня мы также совершили первый платеж на сумму 4,5 млрд. евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд. евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказал Боррель.

Он добавил, что 21 марта Европейский совет обсудит, как ускорить присоединение Украины к союзу.

Добавим, что в конце февраля Совет ЕС утвердил предоставление Украине 50 млрд евро помощи, соответствующего которому Украина в течение 2024-2027 годов получит около 39 млрд евро прямого бюджетного финансирования, из которых более 5 млрд составляют гранты.

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