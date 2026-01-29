Экологическая сталь – это материал будущего: СЕО Метинвест рассказал о модели модернизации для Украины

Реклама

Несмотря на восприятие стали как «грязного» продукта, именно она может стать материалом будущего, убежден он.

«Сталь – это наиболее подходящий к переработке материал: ее можно перерабатывать на 100% и использовать снова и снова. В сочетании с низкоуглеродным производством она может стать действительно постоянным материалом», – подчеркнул Рыженков.

По оценке CEO Метинвеста, запасы железной руды в мире и Украине обеспечивают отрасли перспективу более чем на 100 лет, а переход к низкоуглеродистой и углеродно-нейтральной стали открывает для нее новые рынки и сферы применения.

Реклама

Сейчас декарбонизация и повышение эффективности - общемировой тренд металлургии как в ЕС, так и в Украине, говорит Рыженков. Метинвест работает над уменьшением влияния на окружающую среду на всех этапах – от добычи руды до поставки готовой продукции клиентам. Ключевым элементом этой стратегии стал проект Metinvest Adria в итальянском Пембино, который должен стать одним из самых современных металлургических заводов в Европе.

"Этот пилотный проект мы планируем использовать в качестве прототипа для восстановления и модернизации наших украинских мощностей после войны", - отметил Рыженков.

В то же время он пояснил, что из-за войны компании не может осуществлять масштабные инвестиции в Украине, поэтому европейская площадка фактически формирует модель будущей низкоуглеродистой металлургии.

Говоря о вызовах войны, глава Метинвеста также признал, что компания потеряла почти половину бизнеса - два крупнейших металлургических комбината в Мариуполе были полностью разрушены в 2022 году. Но компания выстояла: перестроила логистику, адаптировала цепи поставок и сосредоточилась на безопасности персонала, работающего в условиях постоянных обстрелов, и поддержке Сил Обороны Украины.

Реклама

«Также с начала вторжения решение нашего акционера Рината Ахметова было следующим: поддерживать Вооруженные силы Украины и страну в целом. Сейчас он проводит большинство времени в Киеве, вместе со страной и согражданами. Он основал Стальной Фронт, объединяющий все его бизнесы для помощи Силам обороны. Мы, наверное, являемся крупнейшим донором Вооруженных сил. За последние четыре года в поддержку украинского народа и войска Метинвест передал более $200 млн, и половина этой суммы направлена на нужды сил обороны», - отметил Рыженков.

По его словам, Метинвест производит для армии и защиты военных стальные подземные госпитали, способные выдержать прямое попадание ракеты, защитные экраны для техники, плиты для бронежилетов и ряд других изделий.

«С одной стороны, это весомая поддержка украинских военных. С другой – это очень мощный мотивационный фактор для наших людей. Они ведь понимают: даже не находясь на передовой, они участвуют в обороне и являются неотъемлемой частью оборонной системы страны», - отметил Рыженков.

Одновременно компания работает над формированием кадрового резерва и подготовки специалистов для послевоенного восстановления: первый в Украине частный горно-металлургический университет Метинвест Политехника работает с 2022 года и предлагает 19 бакалаврских, 21 магистерскую и пять докторских программ.