Экономическая устойчивость России становится хрупкой: прекратит ли Путин из-за этого войну

Президент России Владимир Путин нервничает, он все больше озабочен состоянием экономики после трех лет войны в Украине. Российская экономика медленно умирает, но это не оказывает давление, которое нужно, чтобы заставить Путина отойти от своей глубокой приверженности этой войне.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

В России стоимость заимствований возросла до ужасающих уровней, поскольку процентные ставки в 21% оказывают давление на компании. Напряжение такое, что Путин ругал чиновников за засуху в частных инвестициях.

Руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин и алюминиевый магнат-миллиардер Олег Дерипаска – одни из тех, кто публично критиковал высокие процентные ставки. Дерипаска в 2023 году предупреждал, что Россия может вскоре остаться без денег. Другие российские чиновники тоже начинают задавать себе тот же вопрос.

Фонд капитала в стране истощается. Ликвидная часть активов сейчас сократилась до 38 млрд дол. с примерно 100 млрд дол. в начале 2022 года.

Как отмечается в статье, хотя экономическая устойчивость России удивила многих, начинают появляться признаки хрупкости.

Так, цены в России растут на 9,5% в год. Факторы, повышающие цены сегодня, намного более проблематичны, чем в начале полномасштабной войны.

Сочетание огромных расходов на войну – а это более 6% экономики – и острой нехватки рабочей силы свидетельствует о том, что трудно выжать инфляцию из системы.

Российский Центробанк находится под давлением, чтобы замедлить свою агрессивную кампанию по повышению процентных ставок, и три слова Путина в декабре, казалось, смогли сделать свое дело. Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина приостановила расходы на заимствование на следующий день после того, как президент призвал принять "решение о сбалансированной ставке". Аналитики ожидали, что Центробанк повысит ставки до 23%.

Россия страдает от "медленной смерти"

Старший экономист Киевской школы экономики Бенджамин Хильгеншток считает, что Россия страдает от "медленной смерти". Хотя он не верит, что страна рискует остаться без денег, политики все чаще прибегают к тому, что эксперт описывает как "неортодоксальные" меры по сохранению экономики на плаву.

В конце 2024 года стоимость российского "Фонда черного дня", известного также как Фонд национального благосостояния, составляла 117 млрд долл., или 6,6% ВВП. Однако ликвидная часть сократилась до 38 млрд долл. после того, как значительная часть использовалась для финансирования повседневных расходов.

По данным Киевской школы экономики, хранящиеся в основном в китайских юанях и золоте ликвидные активы Фонда упали на 60% с начала войны. Исходя из последних тенденций, активы могут закончиться в течение двух-трех лет.

Остальные фонды – это акции "Сбербанка" и неликвидные активы на 40 млрд. долл., которые нельзя легко продать.

Хильгеншток акцентирует, что пока Россия контролирует свою валюту, у Путина будет достаточно денег для продолжения разжигания войны, даже если это будет далеко не бесплатным.

"В конце концов, война оплачивается рублями, поэтому Путин не может остаться без денег. Это просто означает, что чем дальше мы продвигаемся, тем болезненнее будет финансировать войну. Но это не значит, что это невозможно", – объяснил экономист.

Он добавил, что президенту России нужно будет начать выпускать больше внутренних долговых обязательств.

"Кажется, нет большого аппетита покупать их даже по относительно высоким процентным ставкам, но мы говорим о стране с банковской системой, которая преимущественно принадлежит государству, поэтому вы можете фактически заставить ваши банки купить это", — рассказал Хильгеншток.

В конце 2024 года Центробанк РФ облегчил кредиторам получение дополнительной ликвидности, которую теоретически можно было использовать для покупки дополнительных внутренних облигаций. В то же время все больше кредитов в экономике предлагаются по субсидированным процентным ставкам, что грозит усугубить проблему инфляции в России.

"В конце концов, вы можете напечатать деньги на войну, если захотите, не правда ли? Но это очень плохая идея", — заметил Хильгеншток.

"У нас растет инфляция, и Центральный банк должен решить это путем повышения процентных ставок. Но если много ссуд в экономике предоставляется по субсидированным ставкам, то вы сломали трансмиссионный механизм монетарной политики, и ваши более высокие процентные ставки неэффективно борются с инфляцией", — объяснил эксперт.

В России высокий риск банковского кризиса

Даже Центробанк забил тревогу, хотя и более дипломатическим способом. Его последнее решение по процентной ставке предупреждает, что "баланс инфляционных рисков все еще значительно склонен в сторону повышения".

Другие откровеннее.

"Российская экономика стоит перед угрозой масштабного всплеска корпоративных банкротств", – считают исследователи Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который консультирует правительство.

Они добавили, что до конца 2024 года каждая пятая компания имела выплаты процентов на "рисковом" уровне в две трети скорректированной прибыли.

Capital Economics считает, что Россия сейчас "испытывает высокий риск банковского кризиса".

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"Безусловно, есть причины для беспокойства. Банковское кредитование растет на уровне 20% в год, несмотря на очень высокие процентные ставки, особенно в сегменте корпоративных кредитов. Качество ссуд ухудшилось, с высокой долей необеспеченных ссуд физическим лицам с низкой способностью обслуживать долг", — рассказал Лиам Пич из экономического консалтинга.

Он сослался на данные Центробанка, сказав, что 25% непогашенных корпоративных ссуд имеют срок погашения один год или меньше. Более половины новых предоставленных банками корпоративных займов, имеют плавающую ставку, – это делает их находящимися под риском высоких и возрастающих процентных ставок.

Однако другие считают, что шарада может занять годы.

По мнению экономиста из Oxford Economics Татьяны Орловой, инвестиционный фонд будет продолжать финансировать военные усилия Путина в ближайшем будущем:

"Три года назад, когда началась война, люди говорили: "О, они очень быстро тратят весь фонд и тогда в основном это будет конец". Но есть большая фискальная стойкость, чем люди ожидали раньше".

Банки получают поддержку от притока депозитов.

"В прошлом году я ездила в Россию четыре раза, и все, с кем я разговариваю в Москве, спрашивают: "Куда мне положить свои сбережения, чтобы максимизировать свою процентную ставку?" – отметила Орлова.

Однако она до сих пор считает, что в 2025 году Россия идет к рецессии.

"Монетарная политика очень жесткая, и фискальная политика также будет жесткой, и это фактически подавляет рост", — указала экономист.

Хильгеншток считает, что смены администрации в США будет недостаточно, чтобы закончить войну в Украине самостоятельно. Он говорит, что нужны более жесткие санкции, чтобы заставить Россию задуматься.

Сейчас РФ является крупнейшим поставщиком нефти в Китай, а Индия также раскупает баррели со скидкой, чтобы частично компенсировать дефицит поставок на Запад.

"Если вы фактически заберете часть российской нефти с рынка [вместо того чтобы позволить ее продавать со скидкой], то я думаю, что Россия очень быстро окажется в ситуации, когда макростабильность будет фундаментально подорвана. Но пока мы живем не в этом мире. Мир, в котором мы сейчас живем, – это мир медленной смерти российской экономики. Но это ни в коем случае не оказывает давления, которое вам нужно, чтобы заставить Путина отойти от своей глубокой приверженности этой войне", – объяснил экономист.

В результате британские и европейские чиновники считают, что поддержка Украины со стороны Запада должна быть непреклонной.

Один источник в европейской безопасности говорит: "Одна из вещей, которые меня больше всего огорчают в Украине, и то, что мы не полностью готовы, как мы должны быть, это то, что я вижу, что через два-три года у Путина будут большие проблемы, если мы сдержим нервы".

К слову, журналист Виталий Портников обратил внимание, что из-за санкций США, введенных в последние дни правления администрации президента Джо Байдена, Россия теряет рынок сбыта нефти в Китае и Индии, а вместе с тем – возможность для ведения агрессивной войны.