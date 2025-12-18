ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
9
Время на прочтение
2 мин

Экономических оснований для повышения тарифов на распределение газа не существует — Зинченко

Предложенное повышение тарифов на распределение газа не имеет экономического обоснования и неоправданно в условиях войны и критической нагрузки на бизнес и население.

Об этом заявил директор GMK центра, глава Комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

По его словам, за последние полгода государство системно инициирует повышение тарифов в разных секторах, в частности, в сфере транспорта и энергетики. По его мнению, в условиях войны и экономического истощения повышение тарифов является особенно чувствительным решением.

"То есть во время войны, когда население, бизнес держатся на грани, увеличивать тарифы", - отметил Зинченко.

Комментируя напрямую вопрос распределения газа, он заявил, что экономических оснований для пересмотра тарифов нет.

«Давайте посмотрим, каково экономическое обоснование, оснований для изменения тарифов на распределение газа. Его нет», - подчеркнул он.

По словам Зинченко, расчеты, предоставленные газораспределительными компаниями, предполагают чрезмерный и необоснованный рост тарифов.

«Расчеты, предоставленные облгазами, это повышение тарифов на 50–130%. Это не выдерживает критики», – отметил эксперт.

Он привел конкретные примеры регионов, где предложенный рост тарифов особенно значителен:

"В Ивано-Франковской области, например, предлагается рост тарифа на 95%, в Винницкой 97%". По его словам, в тарифах также закладывается резкий рост плановой прибыли.

Подобная ситуация, по словам эксперта, наблюдается и в других регионах:

«Это касается Запорожской области — рост тарифа предлагается 87%, в Кривом Роге — 130%».

Он отметил, что действующие тарифы уже возмещают экономически обоснованные расходы операторов газораспределительных сетей.

"Никаких оснований для изменения тарифов энергораспределения не существует", - отметил Станислав Зинченко.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что растущие расходы газораспределительных компаний переводятся на промышленность и бизнес.

Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie