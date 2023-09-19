Экономический комитет Рады требует от Правительства разблокировать действие закона о продаже имущества госкомпаний на "Prozorro.Продажи"

омитет Верховной Рады по экономическому развитию обратился к Правительству с заявлением о недопустимости дальнейшего затягивания утверждения Порядка продажи имущества государственных компаний через электронную торговую систему "Prozorro.Продажи".

Текст обращения опубликовал народный депутат Алексей Мовчан на своей странице в Facebook.

Комитет в своем обращении отмечает, что заключительные положения закона №2792-ІХ обязывают Кабинет Министров в 3-месячный срок утвердить необходимые подзаконные нормативные акты. Но со дня опубликования закона исполнилось 9 месяцев, а подзаконные акты так и не приняты. Это блокирует действие закона, обязывающего государственные компании продавать свое имущество через электронную торговую систему "Prozorro.Продажи".

Народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что причиной затягивания утверждения Порядка продажи имущества государственных компаний через электронную торговую систему "Prozorro.Продажи" являются попытки вывести из-под него государственную компанию "Укрзализныця".

"Затягивание Кабмином утверждения Порядка и попытки вывести из-под него "Укрзализныцю" для целей бесконкурентной продажи металлолома вызывает серьезные обоснованные противоречия, касающиеся как антикоррупционного законодательства, так и конкурентной сферы реализации государственного имущества", — отметил нардеп.

Закон Украины №2792-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности субъектов государственного сектора экономики" вступил в силу 28 марта 2023 года. Но его требования по конкурентной продаже имущества государственных компаний не действуют из-за отсутствия подзаконных актов Кабинета Министров.