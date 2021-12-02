"Экономический паспорт украинца": сколько денег получат дети после совершеннолетия и для кого это будет доступно

"Экономический паспорт украинца": сколько денег получат дети после совершеннолетия и для кого это будет доступно

Соответствующий законопроект глава государства внесет в парламент до 10 декабря.

"Экономический паспорт украинца" может появиться скоро. Об этом 1 декабря заявил президент Владимир Зеленский. Благодаря этой инициативе дети, рожденные в Украине, будут получать собственные средства на счета от рентных платежей.

Также читайте Зеленский анонсировал принятие закона для украинских детей — у них будут деньги на образование и жилье

В эфире "Сніданку з 1+1" рассказали детали об этой программе.

Так, глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил, когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах будет по 10 тысяч долларов. Они смогут потратить эти средства на образование или на них приобрести собственное жилье в стране.

Предполагают, что такую возможность будут давать детям, родившимся с 2019 года.

Отметим, что об "экономическом паспорте украинца" шла речь еще в предвыборной программе нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Предполагалось, что каждый украинец, рожденный после 1 января 2021 года, сможет накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. А после достижения гражданами совершеннолетия, они смогут перечислять средства на личные счета.