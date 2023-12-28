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Экономический прогноз на следующий год: что говорят в Минэкономики

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Экономический прогноз на следующий год: что говорят в Минэкономики

Экономический прогноз на следующий год / Фото: pixabay.com

В Минэкономики надеются, что в новом году из-за границы в Украину вернутся, по меньшей мере, 1,5 млн человек.

Каким будет экономический прогноз на следующий год, рассказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

По ее словам, правительство прогнозирует продление постепенного роста экономики на уровне 4,5%.

"Согласно базовым сценариям, мы предполагаем, что война продлится следующий год, но в конце года при улучшении ситуации безопасности будут украинцы возвращаться (из-за границы. – Ред.). Их будет по меньшей мере 1,5 млн человек. Мы очень на это надеемся и это закладываем в наши прогнозы", – сказала Свириденко.

Ранее глава Минфина заявил, что пока не знает, где брать деньги на усиление мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
367
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