Экономика РФ продолжает разваливаться: как война уничтожает самого агрессора

Хотя Россия продолжает отрицать, что война в Украине негативно влияет на российскую экономику, однако факт остается фактом: в России начался процесс глубокой рецессии. А ликвидные активы российской экономики спустя почти два года после начала полномасштабной войны в Украине уменьшились вдвое.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

Издание ссылается на официальные данные российских министерств и Центробанка – а реальная картина может быть еще хуже. Под ликвидными активами подразумеваются деньги в национальном резервном фонде – те, которые можно быстро пустить на те или иные нужды. Сейчас российские власти так и делают: несколько триллионов рублей пошли на покрытие бюджетного дефицита, еще несколько – в поддержку жизнедеятельности стратегически важных предприятий.

"Если рынок нефти продолжит вяло реагировать на обострение на Ближнем Востоке и цена на горючее не поднимется — уже через два года резервный фонд РФ иссякнет. Но уже текущая ситуация делает страну неготовой к неожиданным, шоковым ситуациям", — пишет издание.

Напомним:

Ранее эксперты сообщали, что российская экономика может финансировать войну еще ориентировочно на год, затем нужно сделать выбор — завершать боевые действия или загонять россиян в еще большую бедность.

Издание The Telegraph сообщило об уменьшении российских резервов. Так, в России почти вдвое сократились доходы от продажи нефти (в этом году сократятся еще на 43%). Страна теряет рабочую силу из-за потерь на фронте и бегства за границу уклоняющихся от мобилизации. Иностранные инвестиции исчезли, рубль упал, а инфляция набирает обороты.

Издание CNN в конце июня информировало, что в 2022 году российскую экономику спасли рекордные цены на энергоносители. Однако уже вскоре последствия действия санкций подведут РФ к экономической яме.

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