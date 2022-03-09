Экономика РФ трещит по швам: россияне в длиннющих очередях круглосуточно штурмуют банкоматы - видео

Доллар на "черном" рынке достиг отметки почти 136 рублей, а евро выросло до 150,4 рубля.

В городах России люди круглые сутки стоят в огромных очередях с надеждой снять деньги в банкоматах, пока они еще есть. По новым данным международного агентства Fitch Ratings, дефолт в РФ неизбежен.

Накануне Ценробанк России сообщил, что ограничил снятие наличной валюты, а также на полгода запретил банкам продавать наличные деньги гражданам РФ. По состоянию на вечер 9 марта курс валют на "черном" рынке РФ составляет: доллар достиг отметки почти 136 рублей, а евро выросло до 150,4 рубля.

В то же время, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пустые. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями.

Ранее США и ЕС прекратили поставлять в Россию доллары и евро наличными. Однако запрет не распространяется на ввоз в Российскую Федерацию наличных денег, который необходим для финансирования работы посольств, консульств или представительств международных организаций, но только имеющих дипломатический иммунитет.