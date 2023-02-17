Экономика РФ в ближайшие три года потеряет 190 миллиардов из-за войны — Bloomberg

Россия избежала экономического краха сразу после начала войны, но кризис будет усугубляться в ближайшие годы.

По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика избежит краха, она останется в напряжении и к 2026 году уменьшится на 8% по сравнению с тем, что было бы, если бы Путин не приказал напасть на Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на то, что до конца 2022 года Россия зафиксировала третий квартал подряд сокращения, ее спад за весь год был лишь частью почти 10% обвала, который прогнозировался через месяц после вторжения. Центробанк оценил падение прошлого года на уровне 2,5% и прогнозирует возобновление роста уже в этом году.

"Эффект санкций пролонгирован, – сказал Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник Центрального банка и Министерства финансов РФ. – И процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые".

Санкции не распространялись на основные товары российского экспорта, жизненно важные для мировых рынков, такие как нефть, газ и сельскохозяйственная продукция, хотя в последние несколько месяцев были добавлены некоторые ограничения на энергоносители. В этом году работа для РФ только усложнится, поскольку правительство Путина стремится предотвратить падение доходов от продажи нефти и наращивает расходы на социальные программы в то время, когда мобилизация сотен тысяч мужчин опустошает рынок труда.

Потребность США и их союзников в сохранении доступа к энергии заставила их найти компромисс, уравновешивая карательные меры своими интересами. Россия действительно добывала больше нефти, а высокие цены на сырье означали, что она зарабатывала достаточно, чтобы поддерживать свой доход, используя спрос со стороны таких стран, как Китай и Индия.

Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило России восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией.

Напомним, что в ноябре стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

В декабре в РФ до рекордного уровня вырос дефицит федерального бюджета, что связано с падением доходов на фоне ограничений на экспорт нефти и рост расходов на войну против Украины.

Санкции против России, жизнь после войны и репарации Украины - Мельник, Зеркаль и Фесенко