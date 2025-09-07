- Дата публикации
Экономика России будет в полном коллапсе: США готовы ввести санкции
Соединенные Штаты ожидают поддержки от Евросоюза для совместного давления на экономику России.
США готовы усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки от европейских союзников.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.
«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», — сказал он.
По словам главы американского Минфина, если США и ЕС сделают это вместе, введя вторичные санкции и дополнительные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, то экономика государства-агрессора будет в полном коллапсе.
«Мы сейчас в гонке — как долго смогут продержаться украинские солдаты и как долго сможет продержаться российская экономика», — подчеркнул Скотт Бессент.
Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом поручил Министерству финансов составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Речь идет о полном прекращении закупок российской нефти и газа. Кроме того, США предлагают, чтобы Евросоюз ввел дополнительные пошлины для Индии и Китая.
Напомним, с 1 сентября Евросоюз установил новый «потолок» цен на российскую нефть - теперь он составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.