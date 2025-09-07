Экономика России будет в полном коллапсе: США готовы ввести санкции

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

США готовы усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки от европейских союзников.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», — сказал он.

По словам главы американского Минфина, если США и ЕС сделают это вместе, введя вторичные санкции и дополнительные тарифы против стран, которые покупают российскую нефть, то экономика государства-агрессора будет в полном коллапсе.

«Мы сейчас в гонке — как долго смогут продержаться украинские солдаты и как долго сможет продержаться российская экономика», — подчеркнул Скотт Бессент.

Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом поручил Министерству финансов составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Речь идет о полном прекращении закупок российской нефти и газа. Кроме того, США предлагают, чтобы Евросоюз ввел дополнительные пошлины для Индии и Китая.

Напомним, с 1 сентября Евросоюз установил новый «потолок» цен на российскую нефть - теперь он составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.