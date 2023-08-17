Экономика России идет ко дну: рубль лихорадит, а Путин срочно созывает совещание

Длительные антироссийские санкции, в том числе и ограничения на основной российский импорт, и как результат – обвал рубля, в конце концов заставят президента РФ Владимира Путина выбирать между продолжением войны и спасением своей экономики.

Об этом пишет The Washington Post.

Ослабление рубля – один из наиболее очевидных признаков нагрузки на российскую экономику. Последствия санкций повлекли за собой давление на рубль, что привело к одному из наиболее резких обесценений на рынке в этом году.

По состоянию на июль 2023 года США ввели санкции против более 3600 человек, организаций, судов и самолетов РФ и тех, кто с ней связан. Объектами санкций США являлись 10 крупнейших российских банков, военные производители и правительственные лидеры. Число санкций Европейского Союза превысило 1 800. Также среди вводивших санкции против агрессора есть: Канада, Швейцария, Соединенное Королевство, Япония, Северная Корея и Австралия, пишет издание Bloomberg.

Что попало под санкции?

Самые масштабные и последовательные санкции включают блокировку западными правительствами примерно 300 млрд долларов активов российского Центрального банка, хранящихся за границей, и запрет на транспортировку российской сырой нефти в любую точку мира любыми способами, если она не продается на уровне или ниже 60 долларов за баррель.

Есть также ограничения на экспорт технологий, используемых в военных целях. Дополнительные санкции включают в себя замораживание активов, банковские и торговые ограничения и другие финансовые санкции против российских физических и юридических лиц.

Как санкции повлияли на Россию?

Доходы России от нефти до июля 2023 года были на 41% ниже, чем годом ранее. Приблизительная разница между экспортом и импортом сократилась более чем на 140 млрд долларов за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с годом ранее. Такие потери для российской экономики привели к одному из наибольшего обесценивания рубля на фоне торговых дисбалансов. Кроме экономических последствий, Россия пытается пополнить свою армию, частично из-за нехватки оружия и боеприпасов, в то же время столкнувшись с серьезной нехваткой рабочей силы после призыва мужчин воевать в Украине. Израсходовав свои запасы, РФ пытается производить ракеты и дроны во время вторжения, что также показывает уже неготовность армии сражаться на фронте. Также ведутся переговоры с разными странами-союзниками, которые смогут финансировать и вооружать российскую армию.

Как Россия обходит санкции?

Россия извлекла уроки от санкций, которые ввели против нее еще до 2024 года. Чиновники в определенной степени оградили экономику РФ от срыва, скрывая поступления от энергии и сделав Россию менее зависимой от некоторого импорта. Федерация начала вторжение с низким государственным долгом, текущим счетом с профицитом и Фондом национального благосостояния, заполненным наличными. Кроме того, Россия устанавливает больший контроль над жизненно важными природными ресурсами для страны – нефть и природный газ. Европейские страны разработали систему регулирования, которая должна позволить российской энергии поступать в развивающиеся страны, уменьшая, но не прекращая доходы, получаемые Кремлем. Некоторые из наиболее густонаселенных стран мира продолжали торговать с Россией, которая также обошла много экспортных ограничений из-за третьих стран. Однако против третьих стран, союзников РФ, тоже постепенно вводятся санкции.

Между тем, Путин обсуждает с российскими политиками усиление валютного контроля в связи с падением курса рубля. Об этом сообщило издание The Financial Times 16 августа со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, в Кремле намерены потребовать от экспортеров начать продавать до 80% всей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после доставки. Кроме того, тем компаниям, которые откажутся подчиняться, хотят запретить получать государственные субсидии.

Что происходит с рублем

Российская валюта 14 августа упала до минимумов за 16 месяцев: на Московской бирже доллар пересек отметку в 101 рубль, а евро перевалил за 111 рублей. Совет директоров Банка России собрался на экстренное заседание, где принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года с 8,5% до 12% годовых. Повышение ставки состоялось внепланово, ведь ближайшее заседание, на котором должны рассматриваться денежно-кредитную политику, должно было состояться только 15 сентября.

Девальвация рубля ударит по заработкам трудовых мигрантов, среди которых немало туркмен, узбеков, армян, белорусов. Поскольку в России с ними рассчитываются рублями, их доходы будут постепенно становиться сопоставимыми с зарплатами на родине. Следовательно, Россия почувствует проблемы с кадрами, в первую очередь в таких сферах как ритейл, общепит, клининг.

Напомним, российский рубль в 2023 году ослаб на 23% по отношению к доллару США. Это поставило его в тройку худших валют среди развивающихся рынков вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

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