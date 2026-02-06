Сегодня Россия, еще несколько лет назад щеголявшая «стабильностью», оказалась в финансовой ловушке / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин продолжает объявлять «победы» и убеждать внешнюю аудиторию в успехах на поле боя в Украине и в российской экономике, но реальность гораздо суровее.

Об этом пишет издание The Guardian.

Российская экономика входит в самый трудный период с начала полномасштабной войны. За последний год доходы от нефти и газа упали на 22%.

Рост военных расходов больше не стимулирует экономику, а бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП — небольшая цифра по европейским меркам, но серьезная из-за отсутствия иностранных инвестиций и кредитов.

«Чтобы финансировать войну, Кремль вынужден повышать налоги и наращивать внутренние заимствования, что подпитывает инфляцию. Половина бюджета идет на армию, военно-промышленный комплекс, внутреннюю безопасность и обслуживание долга», — отмечают журналисты.

Санкции Запада также играют свою роль, невзирая на усилия России найти новых покупателей.

Китай, Индия и Турция в меньшей степени увеличили свои закупки после вторжения в Украину, поскольку экспорт в Европу резко сократился. Однако по состоянию на 2026 год их совокупный бизнес бледнеет по сравнению с тем, сколько вводивших санкции страны покупали накануне войны.

Исаак Леви, политический аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сказал: «Доходы России от экспорта ископаемого топлива 2025 года были на 13% ниже довоенного уровня, что было вызвано более жесткими санкциями, ударами беспилотников Украины по энергетической инфраструктуре, борьбой за экспорт и борьбу за экспорт. Это давление неукоснительно истощает доходы, на которые Москва полагается».

Еще до введения новых санкций российская экономика шла к рецессии. Центральный банк был вынужден повысить процентные ставки до рекордно высоких показателей более 20%, чтобы сдержать безумную инфляцию после первых трех лет войны с огромными военными расходами.

Высокие процентные ставки, которые сейчас снизились до 16%, начали сдерживать инфляцию, но поглощали прибыль компаний и денежные резервы. В результате инвестиции остановились, производство в некоторых секторах резко сократилось, а неплатежи резко выросли по всей экономике.

Экономисты говорят, что массовое расширение корпоративного кредитования Россией в течение первых трех лет войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок привело к глубоким проблемам в банковской системе.

Россия также в значительной степени полагалась на обложение своих крупнейших энергетических гигантов для финансирования своей военной машины. Но в этом месяце Путин расширил налоговые льготы для двух крупнейших энергетических гигантов России, «Газпрома» и «Роснефти», столкнувшихся с растущим финансовым давлением.

И самое главное — экономические проблемы России начинают проникать в широкие круги населения. Несмотря на репрессивную систему, общественное недовольство в России растет. По данным социологов, количество россиян, сообщающих об ухудшении своего благосостояния, втрое превышает чувствующих улучшение.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.