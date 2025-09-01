Экономика России в шаге до краха: как война уничтожает самого агрессора

Экономика РФ едва достигает минимальных прогнозов Центробанка / © Pixabay

Экономика России едва дотягивается даже до самых осторожных прогнозов Центрального банка по росту этого года. Эта ситуация подвергает сомнению постоянные заверения главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика не переживает чрезмерного охлаждения на фоне высоких процентных ставок.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Согласно данным Министерства экономики РФ, валовой внутренний продукт за первые семь месяцев вырос всего на 1,1%. В то же время, нижняя граница прогноза Центробанка на этот год находится на уровне 1-2%.

По мнению аналитиков, такая тенденция указывает на то, что рост ВВП за весь год может не достичь даже самого низкого прогнозного уровня.

Минфин игнорировал опасения бизнеса, сохраняя базовую процентную ставку на рекордном уровне 21% к июлю и утверждая, что экономика просто охлаждается.

В июле рост замедлился: ВВП вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, что ниже показателя июня в 1%. Рост промышленного производства также замедлился с 1,9 до 0,7%.

В то же время Набиуллина утверждает, что инвестиционная активность останется высокой, несмотря на астрономическую стоимость заемных средств, признавая, что это достигнуто только благодаря господдержке «приоритетных секторов», таких как военная промышленность. Опросы предприятий показывают другую картину.

Несмотря на все признаки проблем, российские чиновники не спешат сдерживать оптимизм. Министерство экономики РФ по-прежнему официально прогнозирует рост на уровне 2,5%. Министр финансов Антон Силуанов сообщил Владимиру Путину, что по новой оценке рост будет составлять не менее 1,5%.

Хотя Россия продолжает отрицать, что война в Украине негативно влияет на российскую экономику, однако факт остается фактом: в России начался процесс глубокой рецессии. Как сообщает CBS News, объемы производства в стране сокращаются, ситуация в экономике ухудшается.

Как война уже повлияла на Россию

Снижение объемов производства . Оптовая, розничная, судоходная и производственная активность снижалась в течение всего периода, в то время как строительство и сельское хозяйство возросли.

Сокращение ВВП. Удорожание нефти и газа, а также контроль за движением капитала, введенный правительством, сохранили платежеспособность России и укрепили национальную валюту. Но, несмотря на это, в России продолжается экономический спад. В исследовании Банка России отмечается, что ситуация с экономикой страны заметно ухудшилась, поскольку спрос и предложение упали, а инфляция выросла.

Цели отрасли прекращают свое существование. Импорт многих товаров, деталей фактически закрылся, международные компании выходят с рынка агрессора.

Отмечается, что благодаря международным санкциям экономика России не сможет наверстать свои утраченные из-за войны позиции в течение следующих восьми лет.

Недавно Эльвира Набиуллина отметила: «Санкции очень сильные, и их влияние на российскую и мировую экономику нельзя преуменьшать. Изолироваться от их влияния невозможно».

Напомним, для поддержки высоких расходов на оборону и финансирование войны в Украине российские власти готовятся повысить налоги и сократить расходы.