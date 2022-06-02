Экономика требует возврата к рыночным условиям: НБУ повысил учетную ставку до 25%

НБУ повысил учетную ставку до 25% после трех месяцев ее фиксации на уровне 10%. Это решение - ответ регулятора на ускорение инфляции почти до 17% и тенденция на переток гривневых активов в валюту.

НБУ принял это решение с целью "защиты гривневых доходов и сбережений граждан, увеличения привлекательности гривневых активов, снижения давления на валютном рынке и увеличения возможности Нацбанка сдерживать инфляционные процессы во время войны".

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, ситуация нуждается в возвращении к рыночным устоям управления финансовой системой.

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Из-за неустойчивых девальвационных ожиданий граждан и бизнеса НБУ в мае нарастил интервенции на валютном рынке до $3,4 млрд с $2 млрд в среднем за месяц в марте-апреле.

"При отсутствии существенного повышения доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике", — говорится в релизе НБУ.

В апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, в том числе базовая инфляция – до 13% г/г. Несмотря на постепенное восстановление экономики, тенденция ускорения инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы, отмечают в Нацбанке. Это чревато дальнейшим ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту. Возвращение НБУ к активной процентной политике позволит предотвратить эти негативные тенденции.

Также НБУ решил расширить коридор ставок по кредитам рефинансирования банкам: она будет равна учетной ставке плюс 2 процентных пункта.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых, констатировав, что в 2022 году экономические показатели не достигнут того уровня, на который ранее надеялись. В частности, в текущем году не удастся достичь снижения инфляции до 5%, а ВВП вырастет только до 3,4%.

Напомним, в декабре 2021 года Национальный банк Украины уже повышал учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Увеличиваться учетная ставка начала с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых.

Что делать со своими гривнами во время войны: советы доктора экономических наук Андрея Длигача

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