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Экономика Украины активно восстанавливается: Шмыгаль назвал отрасли с наилучшими показателями

Экономика Украины активно восстанавливается: Шмыгаль назвал отрасли с наилучшими показателями

Национальный банк Украины

Активный рост происходит в важных секторах промышленности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об активном восстановления экономики Украины после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Экономика Украины восстанавливается после кризиса. Впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Активный рост идет по важных секторах промышленности. Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение — на 10%.

Кроме того, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составил 462 млрд грн. Это на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и роста зарплат", — написал Шмыгаль.

Ранее премьер также сообщал о росте на 26% экспорта украинской продукции за первые пять месяцев 2021 года.

Напомним, Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ. Страна потратит полученные от Международного валютного фонда средства на преодоление последствий коронакризиса.

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