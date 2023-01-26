Экономика Украины из-за полномасштабной российской агрессии сократилась на 35% – отчет ООН

Экономика Украины сократилась в 2022 году более чем на 35% в результате полномасштабной войны с Россией.

Ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 5 млрд. долларов.

Об этом говорится в отчете «Мировое экономическое состояние и перспективы, 2023», представленном заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, пишет Укринформ.

«Экономика Украины сократилась на более чем 35% в 2022 году из-за массового разрушения инфраструктуры, в частности железнодорожного и других сообщений с соседними странами, дорожной сети и мостов. Нарушена производственная и торговая деятельность, есть большие потери рабочей силы из-за миграции или призыва в армию», – говорится в сообщении.

На состояние экономики оказывают большое влияние атаки России на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портов и повреждение металлургических заводов.

Доходы бюджета резко сократились, ежемесячный дефицит составляет около 5 млрд долларов.

Прямое монетарное финансирование со стороны Национального банка обеспечило покрытие около трети общих потребностей государственных расходов. Это привело к истощению валютных резервов, что подтолкнуло Украину к девальвации национальной валюты.

В то же время, Украина получает мощную двустороннюю и многостороннюю финансовую поддержку. Помощь Евросоюза, США, МВФ, Всемирного банка и других структур покрыла почти половину общих потребностей в 2022 году. Но помощь оказывается частично в виде кредитов, что увеличивает долговое бремя.

В 2023 году Европейский Союз планирует выделить 18 млрд. евро на экономическую поддержку Украины, но этого может быть недостаточно.

«Перспективы украинской экономики в 2023 и 2024 годах очень неопределенные и будут зависеть от многих факторов, в частности от прекращения боевых действий и начала восстановительных работ», – читаем в отчете.

По оценкам его авторов, послевоенное восстановление Украины потребует огромных ресурсов – от 350 до 500 млрд евро.

Минэкономики оценило падение ВВП Украины в 2022 году. Речь идет о том, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 составит 32%. После полномасштабного вторжения России в Украину прогнозировалось, что ВВП упадет на 50%.

Напомним, что ранее МВФ ухудшил прогноз мировой экономики на 2023 год.

Ранее мы писали о том, что экономика Украины терпит большие убытки от войны : придется ли украинцам затягивать пояса 2023-го.

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