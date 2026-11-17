МВФ / © Getty Images

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Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз развития украинской экономики на 2026-2027 годы. Вместо ожидаемого ранее роста, Фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта в течение двух лет подряд.

Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам миссии, которая на прошлой неделе работала в гибридном формате во Львове и Варшаве.

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Согласно обновленному прогнозу, в 2026 году реальный ВВП Украины сократится на 0,5%, а в 2027-м — на 1%.

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Ранее МВФ ожидал роста украинской экономики на 1% в этом году и ускорения до 3,5% в следующем.

Почему МВФ ухудшил прогноз для Украины

В Фонде объяснили пересмотр прогноза ухудшением ситуации безопасности и усилением российских ударов по экономической инфраструктуре.

Кроме того, новые расчеты основаны на предположении, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года.

«Экономический прогноз существенно ухудшился по сравнению с периодом первого пересмотра. Это обусловлено все более сложной ситуацией в сфере безопасности, усилением атак на экономическую инфраструктуру, а также предположением, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года», — говорится в сообщении МВФ.

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Фонд отмечает, что российские атаки становятся более интенсивными, а их целями все чаще являются экономические объекты, энергетика и другая гражданская инфраструктура.

Несмотря на усилия украинского правительства по сохранению макроэкономической стабильности, экономические перспективы остаются крайне неопределенными.

«Риски остаются преимущественно негативными», — отметили в МВФ.

Что прогнозируют Нацбанк и правительство

В конце октября Национальный банк Украины также ухудшил свой макроэкономический прогноз.

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Вместо ожидаемого роста ВВП на 1,8% в 2026 году и 2,8% в 2027 регулятор теперь прогнозирует сокращение экономики на 0,4% в этом году и незначительное восстановление на 0,4% в следующем.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2026 г. ВВП Украины сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале спад составил 0,6%, тогда как во втором был зафиксирован рост на 0,4%.

Правительство готовится к пересмотру макроэкономического прогноза, положенного в основу проекта государственного бюджета на 2027 год.

В частности, рассматривалась возможность снижения прогноза роста ВВП на 2026 год с 1,6% до 0,1%, а на 2027-й — с 1,3% до 0,4%.

Однако рассмотрение этого вопроса на прошлой неделе было отложено.

Таким образом, обновленный прогноз МВФ пессимистичнее текущих оценок Национального банка и предложенных правительственных расчетов.

Дефицит бюджета Украины - последние новости

Тем временем украинское правительство переходит в режим жесткой экономии. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Он объяснил, что будет с пенсиями и зарплатами.

Экономиты планируют прежде всего на бюджетных расходах, непосредственно не связанных с обороной.

Также премьер раскрыл информацию о «дыре» в бюджете в 27 млрд долларов. Корецкий подчеркнул, что эта сумма не является новыми затратами, а с самого начала входила в общую оценку стоимости войны.

Напомним, что правительство нашло 7 млрд долларов финансирования армии благодаря экономии на дорогах, культуре и программах устойчивости и остановило расходы бюджета.

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