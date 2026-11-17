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Экономика Украины пойдет в минус: МВФ резко ухудшил прогноз на два года
Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз для экономики Украины и ожидает сокращение ВВП на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027-м из-за российских атак и предположений о продолжении войны.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз развития украинской экономики на 2026-2027 годы. Вместо ожидаемого ранее роста, Фонд прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта в течение двух лет подряд.
Об этом говорится в сообщении МВФ по результатам миссии, которая на прошлой неделе работала в гибридном формате во Львове и Варшаве.
Согласно обновленному прогнозу, в 2026 году реальный ВВП Украины сократится на 0,5%, а в 2027-м — на 1%.
Ранее МВФ ожидал роста украинской экономики на 1% в этом году и ускорения до 3,5% в следующем.
Почему МВФ ухудшил прогноз для Украины
В Фонде объяснили пересмотр прогноза ухудшением ситуации безопасности и усилением российских ударов по экономической инфраструктуре.
Кроме того, новые расчеты основаны на предположении, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года.
«Экономический прогноз существенно ухудшился по сравнению с периодом первого пересмотра. Это обусловлено все более сложной ситуацией в сфере безопасности, усилением атак на экономическую инфраструктуру, а также предположением, что война будет продолжаться в течение всего 2027 года», — говорится в сообщении МВФ.
Фонд отмечает, что российские атаки становятся более интенсивными, а их целями все чаще являются экономические объекты, энергетика и другая гражданская инфраструктура.
Несмотря на усилия украинского правительства по сохранению макроэкономической стабильности, экономические перспективы остаются крайне неопределенными.
«Риски остаются преимущественно негативными», — отметили в МВФ.
Что прогнозируют Нацбанк и правительство
В конце октября Национальный банк Украины также ухудшил свой макроэкономический прогноз.
Вместо ожидаемого роста ВВП на 1,8% в 2026 году и 2,8% в 2027 регулятор теперь прогнозирует сокращение экономики на 0,4% в этом году и незначительное восстановление на 0,4% в следующем.
По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2026 г. ВВП Украины сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале спад составил 0,6%, тогда как во втором был зафиксирован рост на 0,4%.
Правительство готовится к пересмотру макроэкономического прогноза, положенного в основу проекта государственного бюджета на 2027 год.
В частности, рассматривалась возможность снижения прогноза роста ВВП на 2026 год с 1,6% до 0,1%, а на 2027-й — с 1,3% до 0,4%.
Однако рассмотрение этого вопроса на прошлой неделе было отложено.
Таким образом, обновленный прогноз МВФ пессимистичнее текущих оценок Национального банка и предложенных правительственных расчетов.
Дефицит бюджета Украины - последние новости
Тем временем украинское правительство переходит в режим жесткой экономии. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий. Он объяснил, что будет с пенсиями и зарплатами.
Экономиты планируют прежде всего на бюджетных расходах, непосредственно не связанных с обороной.
Также премьер раскрыл информацию о «дыре» в бюджете в 27 млрд долларов. Корецкий подчеркнул, что эта сумма не является новыми затратами, а с самого начала входила в общую оценку стоимости войны.
Напомним, что правительство нашло 7 млрд долларов финансирования армии благодаря экономии на дорогах, культуре и программах устойчивости и остановило расходы бюджета.