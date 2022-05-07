Экономика Украины работает всего на 40-45%: инвестиционный банкир спрогнозировал, что будет дальше

Экономика Украины работает всего на 40-45%: инвестиционный банкир спрогнозировал, что будет дальше

Известный инвестиционный банкир Игорь Мазепа в эфире ток-шоу "Ночной Дозор" на телеканале "1+1" раскрыл детали того, за какие деньги сейчас живет страна, почему стоимость топлива будет на уровне с ЕС, и как крупный бизнес готовится к затяжной войне.

"Если мы закончим войну к осени и вернем людей в страну, мы сможем быстро восстановить экономику. Мы получим невиданные инвестиции в Украину как в виде "политических денег", так и частных. Но если война затянется, то зарплата в 150 долларов станет для нас нормой, а выехавшие семьи отправят детей в иностранные школы и вернуть их будет почти невозможно. Это будет очень большая потеря для страны", — сказал Мазепа.

В условиях закрытия портов и разрушения предприятий, Украина оказалась отрезанной от экспорта металла, зерна и руды. Страна теряет сумасшедшие деньги, а выехавшие люди еще и увезли с собой свою покупательную способность. В этих условиях экономика будет только сжиматься. Но Украине помогает весь мир, а профессиональные действия власти и Национального банка удержали экономику от коллапса.

"Неожиданно для всех люди показали большое доверие к банковской системе. Ни один банк не упал, а с первых дней войны депозиты украинцев увеличились на 20%. Это невероятно и благодаря таким явлениям система и устояла", – говорит инвестиционный банкир.

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Также Мазепа рассказал, что экономика Украины, в условиях почти нулевых сборов налогов, финансируется благодаря международным партнерам и что по расчетам его аналитиков дефицит бюджета составляет около 3,5-4 млрд долларов. Плюс есть внешние долги страны, и все это покрывают сейчас партнеры Украины.

О диалоге бизнеса с властью, сокращении на предприятиях и почему затяжная война вернет нас в 90-е, смотрите в полной версии "Ночного Стражи" с Евгением Плинским на "1+1".

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