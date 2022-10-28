Экономика Украины сократится почти на 32% в 2022 году – Нацбанк

Украинская экономика в этом году сократится почти на 32%, а годовая инфляция ускорится до 30% из-за ущерба, нанесенного вторжением России.

Об этом говорится в заявлении Национального банка.

В квартальном отчете банка об инфляции указывается, что при повышении безопасности и внутреннего спроса, валовой внутренний продукт будет расти примерно на 4-5% в год в 2023 и 2024 годах.

«Этот экономический спад был вызван снижением внутреннего спроса, нарушением логистики и большими потерями рабочей силы и производственного потенциала, вызванными войной», — говорится в сообщении, предполагая, что в этом году уровень безработицы достигнет 30%.

Фискальная политика беспрецедентно мягка и будет оставаться таковой до конца 2024 года. Это поддержит экономику во время войны и вместе с уменьшением рисков безопасности будет способствовать экономическому восстановлению.

Инфляция, которая составляет почти 25%, должна снизиться до 21% в следующем году и опуститься до уровня ниже 10% в 2024 году, говорится в заявлении.

Международное финансирование станет основным источником покрытия дефицита бюджета, который постепенно сократится до 12% ВВП в 2024 году против 25% ВВП в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский подписал закон о национализации системных банков во время военного положения.

Также мы ранее информировали, что НБУ разрешил банкам продавать населению огромное количество долларов.