Экономика Украины во время войны: Зеленский провел разговор с директором МВФ

Экономика Украины во время войны: Зеленский провел разговор с директором МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой в преддверии ее участия во встрече министров финансов стран G7.

Глава государства выразил благодарность МВФ за поддержку экономики Украины в сложное время войны и призвал валютный фонд ускорить предоставление поддержки Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как пояснил президент, ежемесячный дефицит государственного бюджета составляет около 5 млрд дол. США. Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского Союза. Он призвал МВФ активно приобщаться к разработке программы послевоенного восстановления Украины.

Глава государства отметил, что наша страна настроена продолжать реализацию важных реформ. "Там, где мы можем показывать результаты реформ, мы должны не останавливаться и идти вперед. из-за войны не все пока возможно. Но мы готовы показывать миру, что идем только вперед", — подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны директор-распорядитель МВФ отметила, что сообщит G7 о необходимости ускорить предоставление необходимой финансовой поддержки.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что страны G7 планируют выделить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки. Помощь оказывается в форме ссуд и грантов. Сумма в 30 млрд евро предусмотрена до конца 2022 года.

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