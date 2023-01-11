"Экономика Украины выстояла": инфляция по итогам 2022 года оказалась меньше, чем прогнозировали

В декабре 2022 года темпы потребительской инфляции остались на уровне предыдущего месяца – 0,7% в месяц.

Годовая инфляция в Украине по итогам 2022 года оказалась значительно меньше, чем ожидалось и составила 26,6% вместо прогнозируемых 30%.

Об этом 11 января сообщили в Министерстве экономики Украины и рассказали, что оказывает давление на цены, и дали прогноз на ближайшие месяцы.

Так, по словам министра экономики Юлии Свириденко, гиперинфляция, несмотря на войну, не случилась, экономика выстояла.

"Такой относительно невысокий показатель потребительской инфляции свидетельствует о том, что на протяжении полномасштабной войны, уровня которой не знала Европа за последние почти восемьдесят лет, экономика Украины выстояла и успешно адаптировалась к функционированию в условиях войны. Несмотря на опасения развития гиперинфляционных процессов и высокой вероятности выхода темпов инфляции за пределы 30%, при таких форс-мажорных условиях, уровень инфляции оказался условно сопоставим с рядом стран Европы, ведь по предварительным данным Евростата потребительская инфляция в Латвии составила 20,7%, Литве – 20%, Эстонии – 17,5%. Такая ценовая плата за полномасштабную войну может считаться достижением для экономики Украины", – заявила она.

Как отметили в Министерстве экономики Украины, на протяжении войны инфляцию практически формировали два главных фактора войны:

первый – объемы разрушения инфраструктуры (в частности, энергетики) и логистики, а также, соответственно, скорость восстановления и адаптации экономики;

второй – уровень и скорость миграции как фактор спроса и фактор обеспечения трудовыми ресурсами потребности производства (и, следовательно, формирование предложения товаров и услуг).

В ведомстве отметили, что давление на экономику удалось компенсировать за счет финансовой помощи от международных партнеров. Также росту цен мешал и продовольственный импорт, который вместе с финпомощью Запада держал в относительной стабильности курс валют.

В Министерстве экономики Украины ожидают, что в начале 2023 года в случае отсутствия новых мощных вызовов, общая динамика внутренних цен будет оставаться в сложившемся русле умеренного роста, который будет обуславливаться дальнейшей успешной адаптацией экономики и населения к условиям продолжающейся войны.

Напомним, ранее в Государственной службе статистки сообщили, как изменились цены в Украине за прошлый год и рассказали, какие товары и услуги выросли в цене больше всего, а какие наоборот подешевели.

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