Экономика Украины замедлилась: НБУ объяснил, что происходит

Темпы роста экономики Украины замедлились во втором квартале 2025 года. Реальный ВВП вырос всего на 0,7% в годовом исчислении, тогда как в первом квартале показатель составил 0,9%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«На динамику повлияли последствия войны, в частности, потери производственных мощностей, а также слабые результаты аграрного сектора, отметили в Нацбанке. Несмотря на это потребительский спрос оставался стабильным — розничная торговля увеличилась на 4,7%, что частично поддержало экономическую активность», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, агросектор снизил темпы роста из-за неблагоприятных погодных условий. Поздняя жатва привела к падению валовой добавленной стоимости сельского хозяйства более чем на 23%. Часть урожая ожидают собрать уже в третьем квартале, что может улучшить показатели.

В то же время, промышленность, строительство и энергетика демонстрируют положительные результаты: энергосектор вырос на 5%, а строительство — более чем на 12%.

Напомним, МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год. Согласно прогнозу, рост реального ВВП замедлится до 2-3% в 2025 году. Инфляция достигла 12,9%, что повлекло за собой повышение учетной ставки НБУ.