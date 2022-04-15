Экономика в условиях войны и вступление в Евросоюз: Зеленский провел заседание с Кабмином

Экономика в условиях войны и вступление в Евросоюз: Зеленский провел заседание с Кабмином

Представители государственной власти обсудили состояние украинской экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля провел совместное заседание с Кабинетом министров Украины. Чиновники обсудили экономику в условиях войны и дальнейшие шаги по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Чиновники и президент обсудили возвращение к работе бизнеса в нашем государстве. В частности, было отмечено возобновление работы тяжелой промышленности, металлургии и машиностроения. Также обсуждались вопросы макроэкономической стабильности, инфляции, поступления гуманитарной помощи, состояния государственных расходов, функционирования энергосистемы Украины и завершения прохождения осенне-зимнего отопительного периода, работы Укрзализныци, посевной кампании и экологической политики в условиях военного положения.

Офис Президента Украины

"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен", — сообщили в ОП.

Напомним, с 24 февраля 2022 года финансовая система Украины работает в условиях военного положения. Национальный банк Украины изменил некоторые правила предоставления финансовых услуг.

Читайте также: