Экономику России ожидает обвал: что прогнозируют аналитики — Bloomberg

Рост экономики России во время войны достиг своего пика. В следующем году аналитики прогнозируют государству-агрессору резкий обвал экономических показателей, несмотря на активное военное производство.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"Какой будет траектория роста на следующий год, остается открытым вопрос — будет ли это "мягкая" или "жесткая" посадка для экономики", — отметил по этому поводу российский экономист Олег Кузьмин.

В октябрьском отчете Института Банка Финляндии отметили, что в России военное производство, которое явилось причиной головокружительного роста в последние кварталы, продолжает увеличиваться, но недостаточно, чтобы компенсировать падение в других секторах экономики.

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Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике России и теперь видит рост в 2025 году на уровне 1,3% против 1,5% раньше.

В издании отметили, что в 2023 году РФ быстро оправилась от рецессии после вторжения, расширив свою экономику на 3,6% ежегодно благодаря расходам, связанным с обороной. Однако теперь увеличение военного производства может происходить за счет гражданских секторов.

Композитный трекер экономической активности Bloomberg Economics, содержащий около 60 основных показателей здоровья российской экономики, показывает, что активность неуклонно снижается с конца 2023 года. Это означает, что после двух лет роста примерно на 3,5% экономика, скорее всего, замедлится примерно на 1%-2% в 2025 году.

По словам Андерса Олофсгарда, доцента Стокгольмского института переходной экономики, еще до начала полномасштабного вторжения перспективы роста были мрачными, но теперь они "еще мрачнее".

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее прогнозировал, что летом 2025 года в Российской Федерации начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может расшатать социально-политическую ситуацию в стране-агрессорке.

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