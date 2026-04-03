Экономист Кушнирук: комиссия 0,2% по ОВГЗ в Действии — это стоимость инфраструктуры, а не заработок банков

Как объясняет экономист Борис Кушнирук, введение комиссии не изменяет сущности инструмента, а отражает реальную стоимость проведения транзакций.

«Комиссия – это фактически стоимость проведения транзакции. Она включает в себя обработку платежа, поддержку инфраструктуры, а также работу международных платежных систем — таких как Visa и Mastercard, через которые проходит значительная часть операций», - отмечает он.

По его словам, в предыдущей модели часть этих расходов банк-партнер Действия Укргазбанк покрывал их самостоятельно.

«Долгое время такие операции были для банка убыточными. И это тоже часть реальности, которую пользователь обычно не видит», – рассказал Кушнирук.

В то же время, принцип работы инструмента остается неизменным: средства от покупки ОВГЗ по-прежнему направляются в государственный бюджет, в частности на финансирование сектора безопасности и обороны.

Ключевую роль в обеспечении проведения операций через Действие играет Укргазбанк как платежный партнер, через инфраструктуру которого проходит значительная часть транзакций.

Эксперт подчеркивает, что введение комиссии является шагом к более прозрачной модели функционирования сервиса, где стоимость инфраструктуры становится пользовательской.

«Подобные решения нередко становятся основанием для упрощенных выводов или даже спекуляций — особенно тех, кто воспринимает ОВГЗ прежде всего как инструмент краткосрочной доходности, а не как механизм поддержки государства. В таких случаях любое изменение, которое делает инфраструктуру более прозрачной или экономически сбалансированной, может представляться как "проблема", хотя по сути речь идет о нормализации модели», - подчеркнул он.

В более широком контексте это решение отражает необходимость баланса между доступностью финансовых сервисов для граждан и обеспечением их экономической устойчивости, отмечает Кушнирук.

Напомним, ОВГЗ остаются одним из ключевых инструментов финансирования государства, а возможность их приобретения через цифровые сервисы существенно упростила доступ граждан к этому механизму.