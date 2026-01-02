Экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026 году

© ТСН.ua

Планируя создание «финансовой подушки» в 2026 году, украинцам следует, прежде всего, оценить собственные финансовые возможности и цели накопления.

Об этом в интервью «Главреду» сказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, перед любыми инвестиционными решениями важно выяснить, есть ли у человека возможность регулярно откладывать средства, в каких объемах это реально делать и какую цель преследуют сбережения — простое сохранение или получение дохода.

«Если есть возможность делать сбережения, и они не слишком большие, то рекомендую их хранить не под подушкой, а в коммерческих банках, входящих в десятку крупнейших банков Украины, и делить сумму на три равных корзины: гривна, доллар и евро, или другие „твердые валюты“. В гривнах вы получите самый высокий процент, а, держа средства в долларе, евро или другой „твердой валюте“, вы защищаете себя от девальвации и инфляции. Таким образом, можно максимально защититься и получить более-менее приличный доход», — добавил Новак.

Эксперт уверяет, что если есть возможность экономить больше, то сейчас лучшее время покупать недвижимость и землю, поскольку на них сегодня в Украине минимальные цены ниже они уже не будут (они уже и так на уровне себестоимости или ниже).

