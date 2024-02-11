Экономист объяснил, что происходит с ценами на яйца и растительное масло в Украине

Государственный комитет статистики показывает, что цены на яйца и растительное масло в Украине уменьшаются, но в реальности цены остались на том же уровне, как и раньше.

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Об этом в эфире телемарафона заявил экономист Олег Пендзин.

"По яйцам и по маслу Госкомстат показывает уменьшение цен. В реальной действительности цены практически остались на том же уровне. Но Госкомстат дает общесредние цены по Украине. Чем ближе к границе. Там есть моменты подешевения. Мы с вами достаточно много экспортируем тех же яиц, того же масла. Как только начинается блокировка границ у нас с вами объективно на рынке, общий объем предложения увеличивается", — заявил экономист.

Он отметил, что если еще некоторые продукты можно в глубокую заморозку отправить и дождаться, пока ситуация на границе разрешится, то яйца компании заморозить не могут, то есть их надо бросать на рынок.

"И объективно там, где их на рынке больше, чем спрос, цена на них либо стоит, либо начинает снижаться. То же с маслом. По Киеву ситуация немного хуже, но все равно мы видим, что такого головокружительного роста цен нет. По крайней мере, огромного роста, как было, например, в 22-м году, нет точно. Более-менее ситуация прогнозируемая", — добавил Пендзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше хотят ввести НДС на украинское масло и ограничение ввоза сахара.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинцы будут по-новому платить за коммуналку.

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