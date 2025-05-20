Экономист объяснил, почему маркетинг в фармотрасли – это не “зло”

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Такой вывод сделал международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук в авторской колонке для УНН , проанализировав природу маркетинговых платежей.

По словам эксперта, на фармацевтическом рынке спорится спор между производителями лекарственных средств и аптечными сетями в вопросе существенного снижения цен на основные препараты.

"Опять же, не буду пересказывать преамбулу конфликта, если коротко - существуют так называемые маркетинговые платежи, которые производители медицинских препаратов выплачивают аптечным сетям за качественную представленность их препаратов на полках аптек и эффективность продаж. Большинство производителей считают эти платежи необходимым злом и делают все для того, чтобы их запретить на государство. объясняет Гарбарук.

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Как отметил экономист, эти платежи позволяют аптекам развиваться, быть экономически способными и оказывать услуги по предоставлению полного комплекса услуг доступными каждому гражданину Украины в тот момент, когда они ему необходимы.

"Внесение дисбаланса во взаимоотношения между производителями фармпрепаратов и аптечных сетей на 100% завершится удорожанием препаратов и существенным ухудшением уровня предоставления услуг конечному потребителю", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что подобная модель маркетингового сотрудничества широко применяется в FMCG-секторе (продуктовая группа) — и там оно является нормальной частью рынка.

“Оценивая реальную ситуацию из середины розничного сетевого бизнеса, я понимал, что именно за счет таких платежей, которые касались товаров с высокой маржинальностью со стороны производителя, и появляется возможность: компенсировать потерю наценки на социальных товарах, составляющих основу потребительской корзины покупателей – особенно социально незащищенного слоя населения, включая пенсию; улучшать уровень предоставления услуг покупателям на самих торговых локациях, обновлять холодильное и торговое оборудование и многое другое”, - подчеркнул Гарбарук.

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Напомним, с 1 марта 2025 г. в Украине запрещено заключать маркетинговые договоры между производителями лекарств и аптеками. Это решение, по замыслу, должно было привести к снижению цен на препараты, но на практике этого не произошло. В настоящее время в Минздраве обсуждают проект постановления о разрешении заключать маркетинговые соглашения, но с ограничением.