Экономист объяснил, почему падает гривна и что будет с курсом до конца года

Экономист Александр Савченко объяснил причины падения курса гривны и дал прогноз до конца года.

Об этом он рассказал в эфире программы «Ранок.LIVE».

Савченко отметил, что нынешний курс гривны практически не зависит от внутренних экономических процессов, а полностью привязан к помощи европейских и других международных партнеров и к политической ситуации, в частности к успехам или неудачам на фронте.

«На данный момент финансирование Украины обеспечено, и, по моим данным, на первый квартал следующего года нам будет хватать валюты для покрытия дефицита и финансирования оружия. А вот дальше есть проблемы. И видя эти проблемы, Международный валютный фонд рекомендовал Национальному банку немного ослабить гривну», — пояснил Савченко.

Он спрогнозировал, что до конца года курс гривны составит 43-44 грн за доллар, назвав колебания в пределах 3-5% «абсолютно нормальными».

«Не надо волноваться. В Штатах доллар падал на 15%, евро росло на 20%, а потом восстановилось новое курсовое равновесие. Поэтому потеря позиций гривны сейчас идет на пользу украинской экономике», — добавил экономист.

