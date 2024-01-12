Экономист предупредил о появлении фальшивых купюр: какой номинал и как отличить

Официальной информации об этом пока не было.
В Киеве якобы появились фальшивые купюры номиналом 200 грн старого образца.
Об этом сообщил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
"Выпуск 2014 года. Качество очень хорошее, даже есть водяной знак. Отличить можно при детальном изучении магнитной ленты – она обозначена желтой линией. Еще наощупь – качество бумаги отличается", – заявил он.
Кущ призвал граждан быть внимательными, ведь, по его информации, подделок может быть достаточно много.
"Похоже на вброс качественной полиграфии, промышленного качества", – подытожил он.
Официального подтверждения от НБУ или Нацполиции пока не было.
Ранее мы писали, что делать с поврежденными купюрами и почему терминал часто не принимает гривны.
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