Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет

Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет

В Украине может стабилизироваться курс доллара.

Это зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят Украине финансовую помощь и будут ли возможности возобновить экспорт.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сказал президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

"Рост доллара сейчас — это паника. Неопределенность из-за того, что может произойти. А потому подъем до 38-40 гривен за доллар не соответствует рынку. Это только наличный доллар. Его можно покупать для ограниченного количества экономических действий: чтобы экономить в долларах и для того, чтобы за эти доллары купить что-то за рубежом.Безналичный доллар он продается по-другому, по меньшим ценам. И сейчас по сути у нас есть три курса долларов: Национального банка, стоимость, по которой продают банки безналичный доллар и наличный доллар. Наличный находится под наибольшим давлением людей. То есть люди сейчас паникуют и потому доллар подорожал", — сказал Милованов.

Тимофей Милованов добавил, что ажиотаж вокруг иностранной валюты может упасть и тогда курс стабилизируется.

"Похоже мы уже видеть в 2014 и 2016 годах, когда доллар стоил почти 40 грн, однако потом возвращался назад. Паника сейчас заключается в том, что у людей есть наличные в гривнах, они видят подорожание доллара и реагируют на это и начинают покупать", – подчеркнул президент Киевской школы экономики.

Обвал гривни или обычная паника – президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов

Тимофей Милованов подчеркнул, что есть две фундаментальные вещи, которые окажут влияние на способность Нацбанка поддерживать курс доллара.

"Первый – это помощь от наших западных партнеров. Были объявления о финансовой поддержке Украины, однако средства еще не поступили. Когда эти деньги будут поступать, тогда ситуация улучшится. Второе – это экспорт. Если Одессу разблокируют до осени, то это стабилизирует нашу возможность экспортировать. Или если сейчас уже развивают новые направления для экспорта через железную дорогу. А экспорт — это поступление. То есть я бы обращал внимание на эти новости", — сказал Милованов.

Президент Киевской школы экономики подчеркнул, что в экономическом смысле Украине было сложнее в 2014-2016 годах, потому что тогда была большая инфляция. Сейчас даже в условиях полномасштабной войны Нацбанк стабилизировал экономику, однако после трех месяцев люди начали паниковать.

"Сейчас мы видим, что происходит с ценами на бензин, зарплатами. В таких условиях люди начинают волноваться. Потому что еще в начале войны все было, сейчас уже есть проблемы. И у людей меняются ожидания. Если в ближайшее время финансовая помощь с Запада быстро не поступит, то к середине июля все станет хуже", — сказал Милованов.

Экономист добавил, что уже в июне-июле станет ясно, как Украине будет оказываться помощь. И если к этому времени она будет поступать, то курс валют может стабилизироваться. Также все будет зависеть и от того, сможет ли Украина экспортировать свой урожай, а это – середина осени.

"Мы будем надеяться, что война к тому времени закончится, но она длится уже три месяца. И здесь нужно рассматривать разные сценарии. И не дай Бог, война затянется, то новая дата — это отопительный сезон", — сказал Милованов.

Также экономист призвал украинцев проанализировать свои доходы на работе и не спешить продавать активы, поскольку после войны цена может измениться.

Напомним, с 21 мая Национальный банк отменял ограничения на установление курса, при этом официальный курс гривны по отношению к доллару оставил фиксированным.

Официальный курс доллара в Украине и дальше остается 29,25, так же, как и курс всех безналичных операций для импортеров и экспортеров. Устойчивый курс держат, чтобы, несмотря ни на что, сохранить финансовую стабильность государства.

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