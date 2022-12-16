Экономист рассказал, как сократились доходы украинцев из-за войны

Доходы украинцев в 2022 году сократились на треть из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом рассказал экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко в интервью ТСН.ua.

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Геращенко отметил, что покупательная способность людей сокращается в соответствии с тем, как сокращается ВВП.

"В среднем благосостояние каждого украинца упало на ту же 1/3, как наш ВВП. Это означает, что рядовой украинец 30-35% своего благосостояния потерял. Ясно, что это неравномерная цифра — для кого-то это 50%, кто-то потерял почти все, кто-то напротив добавил. Это средняя цифра, но она показывает ситуацию в обществе в целом", — объяснил экономист.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 декабря заявил, что сокращение экономики Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.

"Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал Шмыгаль.

В бюджете на 2023 год, принятом Верховной Радой 3 ноября, прогноз роста ВВП скорректировали в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). В бюджет-2023 заложен беспрецедентно большой дефицит – 20% ВВП.

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