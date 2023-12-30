Экономист рассказал, насколько серьезна ситуация с задержками выплат зарплат и пенсий

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заверил, что минимум квартал украинцам не нужно волноваться по поводу выплат.

Украина имеет собственную финансовую подушку, позволяющую минимум квартал собственными ресурсами выполнять как минимум социальные статьи.

Об этом глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в эфире "Эспрессо".

"Сразу хочу всех успокоить, никакого варианта невыплат или задержки выплат в январе, феврале, марте не будет. Украина имеет свою финансовую подушку, которая позволяет нам минимум квартал, то есть три месяца, собственными ресурсами выполнять как минимум социальные статьи. Хочу напомнить, что все социальные статьи, начиная от пенсий, зарплат, социальных пособий по разным категориям, стоят в государственном казначействе до оплаты на первом месте", — отметил Андрей Новак.

По его словам, в украинском бюджете на сегодняшний день дефицит 50%, который покрывается в основном за счет наших партнеров, но другие 50% — наши внутренние экономические возможности, которые позволяют Украине самостоятельно по меньшей мере квартал, а в принципе и полугодие, вытащить, пользуясь собственными ресурсами.

"Поэтому хочу успокоить, что меньше всего в течение квартала нам не нужно ни о чем волноваться. А за январь-февраль эти процедурные задержки в США и ЕС будут преодолены. Первый квартал мы спокойно переживаем собственными ресурсами", — сказал глава Комитета экономистов Украины.

Новак добавил, что есть также действующие программы внешней помощи, например, с МВФ на 4 года, с ЕС и правительствами десятков стран мира.

"Сейчас я бы не преувеличивал эти процедурные проблемы и задержки. Во-первых, у Украины есть свой определенный внутренний экономический резерв, а во-вторых, внешняя помощь все равно будет поступать, потому что она заложена в бюджетах и ЕС, и США, и больше. 60 стран мира, поддерживающих Украину", — резюмировал Андрей Новак.

Напомним, в США одобрили временный бюджет, не включающий помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ. В то же время, он заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине, и призвал Конгресс как можно быстрее договориться о выделении средств на эти цели.

В МИД Украины сообщили, что сейчас украинские власти работают с американскими партнерами над тем, чтобы новое бюджетное решение США, которое будут нарабатываться в течение следующих 45 дней, включало средства для Украины.

Впоследствии Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что борьба республиканцев в Конгрессе может нанести ущерб помощи Украине, и пообещал вскоре выступить с "великой речью", чтобы объяснить, почему США должны продолжать поддерживать Украину в войне с Россией.

Байден также предположил, что может быть "другой способ" поддержки Киеву, если Конгресс ее не будет одобрять. Подробностей он не привел.

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