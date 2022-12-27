Экономист рассказал, сколько людей уехали из Украины из-за войны

Украина прошла через "худший сценарий" миграции — война повлекла за собой выезд за границу 7 млн человек.

Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua.

"Основную потерю мы уже имеем – это 7 млн украинцев, выехавших за границу. Соответственно, по разным оценкам, сейчас на контролируемой Украиной территории находится около 28-29 млн человек", — сказал эксперт.

Также читайте Как подготовиться к возможному блэкауту: украинцам дали три совета

По его словам, отток населения вызвал потери для местного бизнеса:

"Если в Харькове было 1,7 млн населения, то сейчас по разным подсчетам, 0,9-1,1 млн населения. Конечно, там локальный бизнес потерял существенно. Украина потеряла около 12% ВВП из тех 35-37%, которые мы в этом году теряем, только за счет того, что инвестиции и частично бизнес релоцировались за границу, за пределы страны. Поэтому наихудший сценарий мы уже имели, уже это прошло".

Также Длигач прокомментировал временную внутреннюю миграцию. По его оценкам, переезд людей из города в село будет в пределах 3-4% населения.

Напомним, что больше всего украинских вынужденных переселенцев приняла у себя Польша. Также украинцы находят приют в Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдове и многих европейских странах.

По разным исследованиям, от 50-70% выехавших украинцев имеют высшее образование, владеют хотя бы одним иностранным языком, а также имеют конкурентную профессию для ЕС. Ряд стран уже сейчас начал борьбу за рабочие руки украинских беженцев.

Читайте также: